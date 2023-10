Elecciones 2023: Kicillof afirmó que "no alcanza un gobierno local, ni la Provincia, sino un proyecto nacional"

El gobernador bonaerense toma parte del acto de cierre de campaña de Unión por la Patria en el estadio de Arsenal, junto al candidato a presidente Sergio Massa.

"No alcanza un gobierno local, no alcanza con la provincia, necesitamos un proyecto nacional", afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el marco del cierre de campaña de Unión por la Patria en estadio de Arsenal, de cara a las elecciones 2023.

"Hay una boleta que es un escudo para defender los derechos, que es un seguro para definir lo que se hizo y es la de Unión por la Patria", afirmó Kicillof, en el acto que se realiza en el municipio bonaerense de Avellaneda, junto al candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el intendente local, Jorge Ferraresi. En ese marco, pidió votar la lista "completa".

"Por lo que hicimos, lo que estamos haciendo y no debe parar, pero por lo que falta, nuestra premisa es que la patria es el otro, lo que necesitamos el próximo domingo es Unión por la Patria, es la boleta completa, es Sergio Massa presidente", afirmó.

El oficialismo realizó el cierre de campaña, en el que, además de Kicillof, participan En el marco de las celebraciones del 17 de octubre, fecha fundacional del peronismo, afirmó que en 1945 "se trataba las patas en la fuente" y "hoy se trata de meter los votos en la urna, para defender los mismos derechos".

Refiriéndose a los candidatos a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, y de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, Kicillof - que busca su reelección - afirmó que "están en peligro los mismos derechos" que se lograron en el peronismo. "Venimos a reafirmar que la dignidad en la Argentina no es un negocio, es un derecho", afirmó el Gobernador.

Y agregó: "No se resuelve con motosierra, dinamita o ajuste y de la misma manera, la provincia de Buenos Aires no se salva sola, tenemos elecciones conjuntas, decidimos ir a definir la gobernación junto con la presidencia y todas las intendencias. No alcanza con un gobierno local o con la provincia, necesitamos un proyecto nacional que aguante los embates de esa deuda externa que nos dejaron y de esos sectores concentrados que no usen para aumentar precios y disminuir el poder de compra de los trabajadores".

En su discurso, Kicillof destacó sus hitos de gestión en la Gobernación, puntualmente en salud y educación, las que contrastó con la propuesta de Milei de privatizar el sistema sanitario y educativo "Una cosa es hablar de libertad, pero primero tiene que haber igualdad de oportunidades", afirmó, para luego sintetizar: "No hacemos negocios con los derechos, lo que hacemos es justicia social en la linea de Perón, Evita, Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner)".

Volviendo a Bullrich y Milei, Kicillof señaló que "hay dos candidatos a presidente que se pasaron atacando las conquistas del pueblo trabajador, de los sectores medios y la industria nacional, que lo que proponen es exterminar al peronismo y la justicia social" y se preguntó: "¿Qué democracia es esa, donde proponen con odio y violencia, cuyo extremo fue el atentado contra Cristina y siguió con su proscripción?

"Venimos a decir presente pero no respondemos con odio ni a las provocaciones. Respondemos con propuestas, con organización, con amor, cuidando a nuestro pueblo", cerró.