Elecciones 2023: Kicillof acusó a intendentes de Juntos por el Cambio de apropiarse de obras que hizo su gestión

El gobernador bonaerense realizó un análisis de su gestión y los proyectos que tiene si es reelecto. La crítica a los intendentes que pasan como"local" obra que es "provincial". Volvió a cargar contra el endeudamiento durante el macrismo.

En el sprint final de la campaña de cara a las elecciones 2023, el gobernador Axel Kicillof detalló las obras realizadas durante su gestión y explicó los proyectos que tiene si resulta reelecto por Unión por la Patria (UP). Cargó contra Juntos por el Cambio porque "en municipios opositores se apropian de obras que hicimos nosotros" y volvió a cargar contra la deuda que tomó la gestión de Mauricio Macri.

Kicillof le apuntó a intendentes que no son del mismo color político que el gobierno provincial porque se "roban" obras que no hicieron y las "venden como propias": "Pasa en los municipios donde a veces no somos oficialismo; hay una cosa que en el campo se llama 'saludar con gorra ajena'. Lo que es obra o inversión provincial aparece como local", afirmó.

En declaraciones a la radio Rock and Pop, el dirigente se refirió a los proyectos que tienen para los próximos meses y años si es reelecto: “Tenemos un plan con Nación completamente integrado para hacer agua y cloaca, y hay obras que son faraónicas”. A modo de ejemplificación, Kicillof señaló que “nosotros en Morón terminamos con el 100% de cloacas”. ”¿Se acuerdan de las cloacas de (Juan Carlos) Rousselot (intendente de Morón? Hizo un mega negociado con Mauricio Macri, porque les querían cobrar las cloacas a los vecinos de por vida, eso es un ejemplo de una estafa del neoliberalismo”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El gobernado hizo alusión al frustrado convenio en los ’80 entre SIDECO, empresa presidida por Franco Macri, y el ex intendente de Morón Juan Carlos Russelot, quien fue destituido en 1989 por adjudicar sin licitación ese plan de cloacas. La gestión de Kicillof terminó con todas las cloacas 30 años después.

En otro pasaje de la entrevista, el Gobernador afirmó: “La primera pregunta que tendríamos que hacernos para analizar cómo estamos hoy es ¿quién nos trajo a la gendarmería del gasto?”, en referencia al préstamo del FMI que solicitó el expresidente Mauricio Macri.

En ese sentido explicó que para seguir con las obras “se necesita tiempo”. “El otro problema que tiene que ver con agua y cloaca es que son obras muy caras, largas y van enterradas y se suelen posponer. Nosotros venimos bien con esas obras pero se necesita financiamiento, y a veces ese financiamiento es internacional, como el banco de desarrollo de Latinoamericano que préstamos a muy largo plazo y baratos”, confesó.

Además, contrapuso las cifras de los censos de 1947 y 2023 al diferenciar que había “3 millones de habitantes en la ciudad de Buenos Aires y 3 millones en el conurbano, ahora hay 13 millones en el conurbano y 3 millones en ciudad de Buenos Aires". Y se explayó: "Osea que el conurbano bonaerense creció explosivamente, pero en los ’80 durante el gobierno de Alfonsin pasó algo muy tremendo y es que la Provincia cedió coparticipación. Ahora aportamos el 40% de los recursos para distribuir entre las provincias y recibimos el 20%”. El porcentual de diferencia es un reclamo histórico en provincia de Buenos Aires.

“Hay que contar los 2 modelos de país y ahora ellos te lo cuentan. Ellos fueron el gobierno más rico de la historia, pidieron 100 mil palos verdes y no pusieron un peso en asfalto, en escuelas, en nada”, retrucó. “Cuando asumimos la gobernación teníamos 100 mil cuadras de tierra, era barro donde llovía dos gotas y no entraba la ambulancia, el patrullero. Y nosotros ya tenemos 13 mil hechas”, mencionó.

“Después hablan de los empleados públicos y se quejan y quieren recortar, bueno están hablando de las maestras, los policías. Cuando gobernador le bajaron 25% a los policías, 20% a las maestras, y el sector privado deliberadamente cayó 15% el salario, y el desempleo se fue a 13 puntos: y eso pasó, fue así”, agregó.