Elecciones 2023: Katopodis afirmó que “la elección es palo y palo” y remarcó que “el peronismo está fuerte”

El ministro puso énfasis en la participación y que el electorado sepa qué se vota. Llamó a hacer una tarea de militancia de cara a la última semana de campaña.

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, se refirió a las elecciones 2023 y remarcó que Unión por la Patria tiene la posibilidad real de ganar y que el peronismo "está fuerte". Negó que la oposición se haya despegado en las encuestas y enfatizó que en estos comicios está la posibilidad de perder todo “si vuelven estos tipos a gobernar” en relación a los candidatos de Juntos por el Cambio.

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario enfatizó que “lo primero que hay que saber es que ganar es una posibilidad real” y que la elección es "palo a palo y el peronismo está fuerte”. Aclaró que si bien es cierto que el espacio viene de atrás “ellos (por la oposición) no hacen 50 puntos ni mucho menos” en relación a las encuestas.

En tanto, admitió que las encuestas sí expresan algo que está pasando en la calle que “es que la gente define su voto muy pocos días antes de la elección”, pero enfatizó que “es bueno que sepa qué se vota y para qué es importante la participación”. Para el funcionario, “de algún modo se jodió la relación de la política" aunque si bien admitió que hay problemáticas, planteó: “Estamos convencidos de que la Argentina tiene un futuro enorme”.

En este marco, llamó a que cada ciudadano ponga en pausa el desánimo, haga sus cuentas y escuche qué dicen ellos y qué decimos nosotros”. Y del mismo modo, convocó a los militantes a explicar que el 13 de agosto empieza a definirse buena parte del futuro de la Argentina. “En esta elección estamos en la posibilidad de perder todo. En la posibilidad de que vuelvan estos tipos que gobernaron hace poco y que hicieron un desastre”, lanzó.

Recordó que “la gente tuvo un plus con Cristina” y “lo que nos falta es recuperar ese plus que es para terminar la casa, para ayudar a la hija” para que progrese. “Ese plus se puede recuperar con el peronismo y eso tenemos que hacerlo desde este piso firme”, enfatizó y cerró: “Argentina no necesita ajuste. Que ellos se queden defendiendo el ajuste. Nosotros defendemos la industria nacional y el trabajo argentino ".