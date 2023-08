Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias y resultados de este 17 de agosto

La precandidata a la presidencia por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, afirmó este miércoles su liderazgo al frente la fuerza opositora y volvió a insistir con que el ex presidente, Mauricio Macri, ocupa un lugar de "consultor". "Macri es nuestro ex presidente y siempre hablando con quiénes han sido o son presidentes... por ejemplo, Sanguinetti de Uruguay me decía: 'a mí siempre me faltó un ex presidente con quién hablar y creo que Mauricio va a ser un consejero importante para nosotros", afirmó la ganadora de la interna de JxC en diálogo con TN.