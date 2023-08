Elecciones 2023: Bullrich sobre Macri: "La líder soy yo"

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio volvió a insistir con que el ex presidente Mauricio Macri ocupa un lugar de "consultor".

La precandidata a la presidencia por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, afirmó este miércoles su liderazgo al frente la fuerza opositora y volvió a insistir con que el ex presidente, Mauricio Macri, ocupa un lugar de "consultor". "Macri es nuestro ex presidente y siempre hablando con quiénes han sido o son presidentes... por ejemplo, Sanguinetti de Uruguay me decía: 'a mí siempre me faltó un ex presidente con quién hablar y creo que Mauricio va a ser un consejero importante para nosotros", afirmó la ganadora de la interna de JxC en diálogo con TN.

Consultada sobre la disputa que tuvo con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Bullrich afirmó que ya complementaron equipos técnicos pero que ella va a conducir toda la campaña. "Ellos van a aportar personas al equipo de campaña, nos vamos a nutrir de muchas de las personas que trabajaron en los planes económicos y sociales y de educación", explicó la ex ministra de Seguridad y agregó que van a insistir con los "nuevos liderazgos" y allí mencionó el caso del electo gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; su par de Chubut, Ignacio Torres y quien dijo se encamina a gobernar Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

"Yo siempre dije que para mí Pullaro nunca tuvo una relación con el narco. Desde el primer día no me subí a esa acusación nunca; hablé por teléfono con él y además la misma gente que lo votó a él después me votó a mi", aseguró Bullrich al ser consultada por la encarnizada interna santafesina.

Noticia en desarrollo