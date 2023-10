Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 8 de octubre

¿Cómo se organizará la disputa política argentina después de la inminente elección? Naturalmente, es muy difícil responder el interrogante con precisión, cuando aún no están los resultados de los comicios; lo que, sin embargo, puede arriesgarse es que el sistema de competencia interpartidario sufrirá una fuerte mutación respecto del que se impuso en el país desde la crisis de diciembre de 2001, particularmente desde el triunfo electoral de Néstor Kirchner y la irrupción del fuerte antagonismo político surgido a partir de la rebelión de un sector del empresariado -con su segmento agrario en el centro- del año 2008; la pelea entre kirchnerismo y antikirchnerismo fue, desde entonces el eje alrededor del que se organizó la disputa. El punto más completo de esta pauta política de época fue la convención del radicalismo en Gualeguaychú, en 2015, que terminó con la dispersión de la oposición al peronismo y permitió el triunfo electoral de Cambiemos ese mismo año. No es exagerado, hoy, decir que esa coalición política no existe más.