Massa apuntará a Milei en el debate presidencial 2023: venta de armas y cierre de fábricas

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en las elecciones 2023 destacará sus propias propuestas pero, sobre todo, polarizará con el postulante de La Libertad Avanza. Cuáles serán sus principales ejes.

Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en las elecciones 2023, centrará su participación en el debate presidencial de este domingo, con eje en el trabajo y la seguridad y desarrollo humano, tanto en destacar sus propias propuestas como en remarcar las consecuencias que tendrían las iniciativas de Javier Milei (La Libertad Avanza) en caso de llegar al gobierno.

Massa se diferenciará tanto de Milei como de Patricia Bullrich. Tal como hizo durante la campaña, planteará que él representa al futuro, mientras que los otros dos candidatos implican un retroceso. Sin embargo, la principal diferenciación será con el candidato libertario. Aunque se cuidará de no atacar personalmente ni a él ni a sus votantes, sí remarcará cómo sería llevar a la práctica las ideas "fantasiosas" que propone.

En relación a la seguridad, Massa destacará en primer lugar el modelo que implementó cuando fue intendente de Tigre y volverá a recordar que le permitió bajar la delincuencia en un 92%. Su intención, que también reiterará, será extenderlo a otras ciudades del país.

Pero, además, contrastará esas propuestas con las consecuencias de las ideas de Milei. En este marco, criticará la propuesta de la libre portación de armas, remarcando cómo sería armar a los jóvenes y la intranquilidad que ello generaría en sus madres.

Algo similar hará con otras posturas extremas del candidato de La Libertad Avanza, bajo la misma premisa de que "desestructuran la vida familiar". Por ejemplo, una posibilidad es que plantee qué ocurriría con las madres que no puedan dejar a sus hijos en jardines de infantes que cerraron por el sistema de vouchers educativos. También puede que se refiera a la desigualdad social que evidenciaría la libre compra y venta de órganos.

El trabajo y la economía en el debate presidencial de Massa

La misma estrategia implementará en relación al eje del trabajo. Por un lado, resaltará el fomento al empleo que generaron las últimas medidas económicas, que implementó luego de la devaluación de las PASO. Por ejemplo, la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores, el alivio fiscal a las pymes o la eliminación de las retenciones para las economías regionales.

En este caso, la crítica a las propuestas de Milei correrá por sus posturas de política exterior en relación a Brasil y China. “No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí", había dicho el libertario a mediados de septiembre, al ser entrevistado por el periodista de ultraderecha estadounidense Tucker Carlson.

Massa subrayará las consecuencias para la producción y el empleo local si cesara el comercio con aquellos dos países, los dos principales socios comerciales argentinos. Un posible ejemplo sería qué ocurriría con los trabajadores de las automotrices de Córdoba, que venden su producción básicamente al mercado brasileño. Al contrario, sostendrá que la salida al crecimiento es incrementar la exportación a todo el mundo y abriendo nuevos mercados, privilegiando su característico pragmatismo por sobre las diferencias ideológicas que pueda tener con otros gobiernos.

Aunque cerca del ministro candidato evitan detallar si este domingo podrá finalmente anunciar a quién sería su eventual ministro de Economía en caso de ser presidente, señalan que en todo caso el eje económico ya ocurrió el domingo pasado. En cualquier caso, fuentes allegadas a Massa reconocen que él mantuvo contactos con Roberto Lavagna hace dos semanas y no desmienten que le haya hecho algún tipo de ofrecimiento. El misterio continuará hasta el domingo a las 21.