Santoro presenta propuestas de políticas de género e igualdad en un encuentro con referentas de UP

Leandro Santoro tendrá un encuentro con mujeres referentes de Unión por la Patria, en el que profundizarán sobre medidas relacionadas a políticas de género e igualdad.

Leandro Santoro tendrá este sábado un encuentro con mujeres referentes de UP.

El candidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria (UP), Leandro Santoro, presentará este sábado varias propuestas "para mejorar Buenos Aires" en materia de igualdad y políticas de género. Estos anuncios los realizará en un encuentro de mujeres el que estará acompañado por su compañera de fórmula, Bárbara Rossen, y candidatas de la lista.



"Nosotras en la Ciudad", como se denomina el meeting, comenzará a las 15 en el Complejo C, sobre avenida Corrientes 6271, y también tendrá la participación de la candidata y diputada nacional, Paula Penacca, la postulante y legisladora de la Ciudad, María Bielli, y distintas referentes mujeres de otros ámbitos de la ciudad de Buenos Aires.



Según informaron fuentes del espacio, la jornada contará con un espacio gastronómico, una feria de emprendedoras, de libros y un lugar específico para niñas y niños. Además, habrá un apartado para streaming, donde todas las candidatas de UP, legisladoras y comuneras, como las referentes de distintos ámbitos, podrán profundizar "sus propuestas, ideas y proyectos para la ciudad de Buenos Aires", a través de entrevistas con periodistas.



Se prevé que el evento culmine a las 16.30, con un acto en el que los distintos candidatos cuenten más sobre las ideas y propuestas para "construir una ciudad más justa, humana y equitativa", como reza uno de los slogans de partido. Como viene adelantando y señalando el espacio en distintas entrevistas, entre las principales propuestas resaltan los alquileres accesibles, la prioridad a madres con hijos en programas de vivienda y la construcción de 100 escuelas infantiles nuevas en los próximos cuatro años.



Otro de los puntos en los que hará hincapié UP en la jornada de este sábado es la creación de un Centro Integral de la Mujer (CIM) en cada barrio con atención rápida, patrocinio jurídico y acompañamiento en salud mental y garantizar el acceso a la salud y la vivienda para el colectivo LGBTIQ+.

Elecciones 2023: Massa se reunió con Julián Álvarez, con la mirada puesta en Lanús

El candidato a presidente por Unión por la Patria en estas elecciones 2023, Sergio Massa, respaldó al postulante a intendente de Lanús por el mismo espacio, Julián Álvarez. Según trascendió, durante la reunión que mantuvieron este viernes se conversó de la realidad actual y del "Plan de Gobierno 2023", que busca una transformación profunda de la ciudad.

“Quiero mandarles un abrazo muy grande a los vecinos de Lanús y pedirles que el 22 de octubre nos acompañen con su voto. Vamos a trabajar con Axel (Kicillof) en la provincia de Buenos Aires y con Julián en Lanús para resolver definitivamente el problema de la inseguridad, pero por sobre todas las cosas para seguir invirtiendo en el crecimiento de Lanús”, aseguró Massa. De la que también participó el diputado bonaerense y referente massista en esa localidad, Nicolás Russo,

“Queremos sacar a Lanús del profundo abandono en el que está para ponerlo en sintonía con un proyecto nacional y provincial que le mejore la calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas. Con Sergio Massa en la Nación y Axel Kicillof en la provincia vamos a construir la ciudad que nos merecemos”, afirmó Julián Álvarez.

En las PASO de Lanús, las cuatro listas de Unión por la Patria cosecharon un 39,78%, siendo la fuerza más votada en el distrito. De esta manera, la lista de Álvarez buscará ratificar el triunfo en las generales frente a Juntos por el Cambio, que gobierna el municipio y lleva a Diego Kravetz, como el candidato del aspirante a gobernador, Néstor Grindetti.