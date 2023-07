Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 14 de julio

El secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, apuntó este jueves contra el sector bullrichista de la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones 2023. "No es todo o nada", escribió el ex diputado en el tuit que acompañó el video, mientras que etiquetó a la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, a la ex presidenta de presidenta del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), Silvana Giudici, y al legislador porteño Juan Pablo Arenaza. "Si no es todo, es nada", había expresado la precandidata presidencial Patricia Bullrich en el spot que difundió en sus redes sociales días atrás.