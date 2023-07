Interna feroz en La Plata: el espacio de Bullrich denunció a Garro por hacer "campaña sucia"

El bullrichismo platense acusó al intendente platense de hacer “campaña sucia”, “persecución política y discriminación”. Cientos de empleados municipales no cobraron sus sueldos. Evalúan iniciar acciones legales.

Tal como dio a conocer públicamente El Destape esta semana, el intendente de La Plata, Julio Garro, dejó a un centenar de empleados y empleadas municipales sin cobrar el salario de julio (y tampoco el aguinaldo) por haberse sumado a la campaña de su rival directo en la interna de Juntos por el Cambio: Juan Pablo Allan.

Por tal motivo, el senador provincial, precandidato a intendente por el espacio de Patricia Bullrich, denunció al actual jefe comunal de hacer “campaña sucia”, “persecución política y discriminación”. Además tomó la decisión de romper el bloque de concejales oficialista y armar su propio espacio.

“Esto constituye una maniobra de discriminación por pensar distinto, y prácticas de la vieja política vinculadas a los barones del conurbano”, señaló Allan. Asimismo, añadió: “Nunca en la historia pasó una cosa igual. ¡No vale todo Julio (Garro)! Por discriminar a los que piensan distinto, estás dejando a personas no solo sin trabajo y obra social, sino sin cobrar lo que les corresponde”, denunció. En ese sentido, desde su entorno deslizaron la posibilidad de “iniciar de acciones legales por la retención indebida de haberes e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“Podrías escuchar más a tu candidato a Presidente, Horacio Rodriguez Larreta, quien le dijo a los medios que las campañas sucias no tienen lugar en nuestra democracia. Utilizar el estado para perseguir opositores es absolutamente inaceptable”, cerró. Desde el garrismo mantienen la misma postura y es que "no hubo baja de contratos". Respecto de las denuncias de Allan no opinaron.

Este medio detalló que más de 80 empleadas y empleados municipales que militan en el bullrichismo local (sin sumar los contratos políticos) denunciaron haber sido dados de baja producto de una decisión del intendente, Julio Garro, aliado de Horacio Rodríguez Larreta. “Se trata de una decisión arbitraria del intendente municipal, Julio Garro, y del presidente del Concejo Deliberante, Dario Ganduglia”, denunciaron desde el espacio liderado por Juan Pablo Allan.

Como respuesta el bullrichismo platense constituyó su propio bloque de ediles en Concejo Deliberante. El mismo está compuesto por Carla Fernández, Romina Cayón y Belén Muñoz. Curiosamente, Romina Marascio, concejal que también dice estar en el bullrichismo, en la ciudad cerró filas con Julio Garro, intendente implicado en la causa de la "Gestapo antisindical".

“Los afectados son trabajadores que, pese a haber realizado sus tareas durante el mes pasado, no percibieron la remuneración que debería estar depositada el último día hábil del mes”, detallaron desde el bullrichismo. El espacio aprovechó la oportunidad metió la cuchara dentro de la UCR local - que tiene candidatos en ambas listas - y remarcó: ”Se vieron afectados trabajadores de distintas áreas que se identifican con los sectores radicales que integran ‘La Fuerza del Cambio’, referenciados con el precandidato a senador Nacional Maximiliano Abad”. El partido centenario se llamó al silencio.

Una escandalosa sesión especial

El jueves por la noche se realizó una sesión especial en el deliberativo platense. La misma había sido pedida por el bloque de Unión por la Patria, debido a que “el presidente del cuerpo deliberativo, Darío Ganduglia y el bloque de Juntos por el Cambio, no convocaban a sesiones ordinarias”.

Durante la sesión, el oficialismo decidió no dar estado parlamentario a 5 proyectos presentados por el bloque opositor. “Es una vergüenza la actitud del bloque Juntos por el Cambio, demuestra una vez más que a esta gestión no le importan los vecinos y vecinas, paralizando el Concejo Deliberante”, expresó la presidenta del bloque del Unión por la Patria (Frente de Todos), Yanina Lamberti.

Los proyectos que no aprobaron son el Programa "Obras de Infraestructura barrial", de obras en diferentes barrios populares de La Plata; la mejora de los caminos rurales; la preocupación por la situación salarial de los trabajadores y trabajadoras municipales y la modalidad de contratación; solicitando informes sobre los gastos destinados a publicidad y propaganda; y solicitando el pronto despacho del expediente 74576, que solicita informe respecto a las inconsistencias entre la fecha de inicio de las obras para la "Puesta en valor de las veredas del Palacio Municipal" y el llamado a licitación pública para llevar a cabo dicha obra.