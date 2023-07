Elecciones 2023: JxC bloquea el Senado y provoca cortocircuitos en Unión por la Patria

El oficialismo no consiguió quórum en el Senado, luego de que Juntos por el Cambio decidiera bloquear la sesión para evitar que se aprobaran 75 pliegos judiciales. Ya en la lógica de la campaña electoral, luego ambos bloques cruzaron acusaciones sobre las responsabilidades.

Con la tensión entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio agudizada por la campaña electoral y las dificultades propias del funcionamiento de la bancada oficialista, todo indica que el Congreso continuará en situación de bloqueo hasta las elecciones. Se vio este miércoles en el Senado, donde se había convocado a sesión para tratar cinco proyectos de ley y 75 pliegos judiciales, el ítem que la oposición utilizó para embanderarse en el rechazo. Le quedaba a UP la tarea de conseguir quórum con aliados provinciales y peronistas disidentes, pero falló nuevamente.

Juntos por el Cambio, azuzados por los medios opositores, había plantado bandera con el pliego de la camarista Ana María Figueroa, que debe resolver sobre causas que involucran a Cristina Kirchner, como Hotesur, en la que la vicepresidenta y sus hijos fueron sobreseídos. La jueza está próxima a cumplir 75 años, la edad de jubilarse, pero puede seguir por otros cinco años si el Ejecutivo renueva su acuerdo y el Senado lo aprueba. "Tenemos el objetivo de bloquear los nombramientos de jueces del kirchnerismo", afirmó luego el senador radical Alfredo Cornejo, candidato a gobernador de Mendoza, junto a Carolina Losada, precandidata en Santa Fe. Juntos por el Cambio convirtió el funcionamiento del Congreso en tema de campaña.

Pero el oficialismo también tiene lo suyo. En febrero, el bloque mayoritario de UP sufrió un desprendimiento de cinco senadores, que crearon la bancada Unidad Federal presidida por el jujeño Carlos Snopek. De esos cinco, la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Camau Espínola tributan al proyecto presidencial del gobernador cordobés Juan Schiaretti, así que difícilmente se sumen a cualquier decisión del oficialismo. De los otros tres, la puntana María Eugenia Catalfamo -alineada con el gobernador Alberto Rodríguez Saá, que la semana pasada estuvo en el despacho de Sergio Massa- bajó a dar quórum. Una decisión para la que también se habían comprometido los aliados provinciales Magdalena Solari Quintana (Misiones), Clara Vega (La Rioja) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Así que llegar al quórum de 37 quedaba en manos de los dos senadores restantes de Unidad Federal: Snopek y el entrerriano Edgardo Kueider, que siempre tienen alguna solicitud en el bolsillo que necesita ser atendida. Del jujeño Snopek se ventilaron varias solicitudes: pedía que se constituyera la comisión de Asuntos Constitucionales y se le renovara mandato como presidente, así además podía tratar su proyecto de intervención federal al Poder Judicial de su provincia. En el bloque aseguraban que también pretendía que se bajara la lista de diputados de La Cámpora que competirá contra la suya en las PASO del 13 de agosto. Qué de todo esto será cierto, deberá aclararlo Snopek. Lo cierto es que se retiró del Congreso sin bajar al recinto.

En el caso del entrerriano Kueider, el problema fue que los senadores de UP no le dieron dictamen en la comisión de Energía a sus proyectos para reducción de la tarifa eléctrica en zonas de altas temperaturas, emulando lo que se hizo con el gas y las zonas frías. Kueider tampoco apareció por el recinto y no hubo quórum. Desde el oficialismo arremetieron contra Juntos por el Cambio porque, aseguraron, ni siquiera quisieron tratar los proyectos de leyes, dejando de lado los pliegos judiciales.