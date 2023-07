Elecciones 2023: tras la acumulación de escándalos, Rinaldi se bajó de la lista de Jorge Macri

El politólogo y consultor aeronáutico declinó su precandidatura a primer legislador porteño, tras sus dichos homofóbicos, xenófobos y antisemitas. Qué dijo.

Tras la difusión de videos con declaraciones antisemitas, xenófobas y homofóbicas, Franco Rinaldi renunció a su precandidatura a primer legislador porteño para las elecciones 2023 por la lista de Juntos por el Cambio que impulsa a Jorge Macri como aspirante a jefe de Gobierno porteño. "Los ataques son injustos, oportunistas, impostados, y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival. Yo ya dije lo que pienso de aquellos recortes de videos y pedí disculpas. Me ofende profundamente que me digan que soy homofóbico o antisemita, nada pero nada más lejos de mí, pero más no puedo hacer. Son ataques muy grandes construidos con mucho dinero que un día deberán explicar", señaló Rinaldi en su Twitter.

El primo de Macri le agradeció a Rinaldi la decisión y aseguró que espera que ahora se "termine con las polémicas". Mientras tanto, desde su entorno adelantaron a El Destape que ya se está trabajando para aprobar a su reemplazo, quien sería el actual legislador porteño Facundo Del Gaiso.

Según observó "esto se puso demasiado complicado", por lo que quiso "ahorrarle sufrimiento" a su familia, y no "ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri". "Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño", señaló el politólogo y consultor aeronáutico.

"Creo que a esta altura es mucho pedir que Jorge que me sostenga, porque el fondo de la cuestión es otro. La discusión es otra. Me estoy volviendo una carga para la campaña, y esto no hace más que beneficiar a los instigadores, que son también nuestros competidores. Ya está. Esta política es así y seguiré dando la batalla por la libertad y la Constitución en el lugar que me toque", expresó, aludiendo sin nombrarlo al sector del adversario de Jorge Macri, Martín Lousteau.

Sobre el dirigente del PRO, Rinaldi afirmó que no tiene dudas de que "será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad" y le agradeció por "haber pensado en mí y a todos los que se alegraron por verme en la lista".

El mensaje de Jorge Macri

Poco después de conocerse la decisión de Rinaldi, el propio Jorge Macri reaccionó y esperó que con su salida se terminen los cuestionamientos a su espacio. "Acepto la renuncia de Franco que busca así terminar con las polémicas. Como dije, no estoy de acuerdo ni comparto sus declaraciones pasadas que se conocieron recientemente, aunque sí acepté las disculpas que hizo públicamente, porque creo en él. Hoy Franco entendió que su candidatura podría dañar nuestra propuesta y honradamente decidió dejar su lugar en la lista. Valoro mucho su integridad y por eso también valoro su apoyo. En momentos difíciles es cuando se conoce lo mejor de las personas. Gracias Franco", tuiteó.

Desde el entorno del precandidato a jefe de Gobierno porteño aseguraron a este medio que ellos "no lo bajaron" a Rinaldi, sino que "él renunció". Además adelantaron que el reemplazo de Rinaldi sería el actual legislador Facundo Del Gaiso. Sin embargo aseguraron que aún esperan que se "expida la junta". "Pero si es por el artículo 107 del código, sí", explicaron.

Una ola de repudios

La postulación de Rinaldi fue objetada por la Unión Cívica Radical porteña, espacio que respalda a Lousteau. En ese marco, la titular del partido centenario en la Ciudad, Mariela Coletta, pidió a la junta electoral de Juntos por el Cambio que la renuncia o expulsión del politólogo.

La gota que rebalsó el vaso fue la difusión de un video en el que se ve a Rinaldi refiriéndose al medio Página 12 de forma antisemita. "He visto alguna vez alguna vez alguna nota en el diario Sinagoga 12, como decía G.P (Guillermo Patricio) Kelly", comentó el politólogo y consultor aeronáutico, que citó al fallecido dirigente político argentino que integró la "Alianza Libertadora Nacionalista", un espacio filonazi.

Tras la difusión de los primeros videos, Lousteau expresó: "No podemos permitir que Juntos por el Cambio lleve en sus listas a personas que fomenten el odio y la discriminación". Y agregó: "Nuestro espacio debe trabajar por la libertad, el respeto y la inclusión. Este nivel de violencia lastima profundamente a nuestra sociedad. Tenemos la responsabilidad de ser mejores", remarcó.

Los dichos de Rinaldi también fueron repudiados por el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta: "Yo estoy profundamente es desacuerdo y lo escuché a Jorge Macri también estar en desacuerdo".

Rinaldi esbozó un intento de disculpas, aunque opinó que "la decisión de querer impugnar mi candidatura es exagerada y oportunista". Y agregó: "Lo primero y principal es que estoy arrepentido de algunas cosas que dije y pido sinceras disculpas. Insisto en que aquellas intervenciones mías durante la pandemia eran un experimento, un intento de buscar a través del humor los límites del lenguaje y la corrección".