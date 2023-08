Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 1 de agosto

El peritaje oficial de la Policía Federal sobre una parte de los Cuadernos confirmó que la persona que los adulteró fue el ex policía Jorge Bacigalupo, cuyos peritos de parte también aceptaron esa conclusión. Se trata de un amigo del chofer Oscar Centeno, que ya se sabía que no era el único escriba pero ahora la confirmación es que quien metió mano fue Bacigalupo. Y no es un personaje menor de esta historia: es la persona que le entregó ese material modificado al auxiliar de fiscalía con asiento en el diario La Nación Diego Cabot, punta de lanza de toda esta farsa que mañana cumple 5 años.