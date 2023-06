Elecciones 2023, en vivo: el minuto a minuto de este martes 27 de junio

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal decidieron mantenerse afuera de los pronunciamientos públicos tras el cierre de listas de candidatos. La oferta electoral de Juntos por el Cambio llevará a dos dirigentes del PRO como postulantes para disputar la máxima jefatura del Estado, pero los dos presidenciables que no fueron no se la jugaron, a viva voz, por ninguno. El ex presidente y la ex gobernadora sonaron como posibles en la previa, ambos se bajaron después de un largo proceso para simular el misterio y, ahora, aparecieron con la etiqueta de prescindentes en la disputa dentro de su espacio. La pregunta es por cuánto tiempo.