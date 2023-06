Rossi: "Somos los únicos que planteamos un escenario de optimismo y no de ajuste"

El precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria dio su visión sobre la fórmula que comanda Sergio Massa. Resaltó la "generosidad" de Scioli y De Pedro.

El precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi, dio su visión sobre la fórmula que comanda el ministro de Economía, Sergio Massa, para las elecciones. Sobre el binomio que se anunció el viernes por la noche, el jefe de Gabinete dijo en El Destape Radio: "El devenir de los hechos hacia el interior del Frente de Todos fue generando una fórmula que generó niveles de consenso y síntesis que, por lo que venía pasando anteriormente, no generaba estos niveles casi de unanimidad. Esto fue lo que terminó sucediendo. Los procesos políticos internos del peronismo tienen esto: mucha generosidad, como los casos de Wado (de Pedro) y (Daniel) Scioli". Además, destacó que UP plantea "un escenario de optimismo".

Rossi comparó la situación del peronismo actual y las bajas de las precandidaturas de Daniel Scioli y Wado de Pedro con el 2019, momento de la conformación del Frente de Todos. "En 2019 Sergio (Massa) era precandidato a presidente y para integrarse al Frente de Todos terminó apoyando la fórmula de Alberto y Cristina. Yo también era precandidato en ese momento y cuando salió la fórmula de Alberto y Cristina me puse a trabajar inmediatamente para esa fórmula", expresó y agregó: "La casi unanimidad generó también buenas expectativas. Vamos a hacer una muy buena PASO y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ganar las elecciones".

Además, el jefe de Gabinete diferenció a Unión por la Patria de los espacios opositores Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. "Somos los únicos que planteamos un escenario de optimismo y no de ajuste para los próximos tiempos. En la Argentina hoy hay tres espacios políticos pero hay dos proyectos. Los proyectos políticos que expresa la derecha son proyectos que cuando uno pone la lupa en la cuestión económica te están diciendo que el año que viene va a ser un año de más ajuste; directa o indirectamente te plantean que van a hacer una devaluación económica, que significa más inflación, más recesión económica, pérdida del poder adquisitivo, más pobreza, más indigencia. Y están pensando en un modelo, como ha sido el modelo clásico del liberalismo en la Argentina, que ha generado mayor distancia social, destrucción del Estado, pérdida de puestos de trabajo y endeudamiento excesivo del conjunto de la sociedad y del Estado argentino".

Sobre UP, destacó: "Creemos que nos ha tocado gobernar en condiciones difíciles, que sabemos que estamos transitando un camino difícil, pero eso empieza a cambiar claramente entre noviembre, diciembre y el año que viene. Vamos a tener condiciones estructurales de la economía argentina para llevar adelante un proceso de crecimiento muy potente con distribución del ingreso". Sobre eso, ahondó: "Sin la pandemia, con el Gasoducto Néstor Kirchner, el ahorro que vamos a tener es de 25 mil millones de dólares, que es más o menos lo que los economistas están planteando como balanza comercial positiva del año que viene. Eso nos va a permitir fortalecer reservas y, con el fortalecimiento de las reservas, tener una mirada más severa sobre el movimiento del tipo de cambio y a partir de ahí generar un proceso de baja de la inflación y recuperación del poder adquisitivo de los salarios con un escenario que por un lado motorice la potencia exportadora de la Argentina y por el otro lado genere un mayor fortalecimiento del mercado interno".

Rossi puso énfasis en la crítica a Juntos por el Cambio, que gobernó entre 2015 y 2019, aunque en ese momento el espacio se llamaba Cambiemos. "No nos entregaron Disneylandia en el 2019 y son los mismos que hoy nos critican. Todavía no le explicaron a los argentinos por qué gobernaron tan mal en los cuatro años de gestión. La derecha en Argentina en los últimos tiempos gobernó cuatro años pero hizo daño como por 20", declaró.

Cristina Kirchner se mostrará junto a Sergio Massa

La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezará junto al ministro de Economía y precandidato a Presidente, Sergio Massa, un acto que será la primera imagen pública de ambos luego del cierre de listas de cara a las elecciones 2023. También participará del evento el ministro del Interior y precandidato a senador, Eduardo "Wado" de Pedro".

"Hoy a las 16h vamos a participar del acto de recuperación del avión Skyvan PA-51, utilizado para los 'vuelos de la muerte' durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de un reclamo de los familiares de las víctimas de la `Santa Cruz´, que estarán presentes en el acto junto al ministro de Economía, Sergio Massa, quien llevó adelante las gestiones internacionales que lo hicieron posible", comunicó la Vicepresidenta desde su cuenta de Twitter.