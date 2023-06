Promete ajuste: para el vice de Bullrich, "no hay posibilidad de gradualismo"

Luis Petri propuso un shock de medidas: "Hay que llegar al Gobierno con un paquete de medidas porque es el momento en que tenés legitimidad social para hacerlo". Una de ellas, avisó, será una reforma laboral.

El precandidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio, Luis Petri, subrayó este martes que, de ganar las elecciones, en términos económicos "no hay posibilidad de gradualismo" y dijo: "Hay que bajar el gasto público, pero el ajuste tiene que empezar por la política".

Petri repitió, a veces usando las mismas palabras, lo que viene pidiendo el ex presidente Mauricio Macri. "No hay posibilidad de gradualismo. hay que tomar medidas urgentes, inmediatas. Hay que llegar al Gobierno con un paquete de medidas porque es el momento en que tenés legitimidad social para hacerlo", sostuvo el compañero de fórmula de Bullrich, una de las personas que señaló en distintas oportunidades que el gobierno de Mauricio Macri no fue a fondo con sus políticas de ajuste. En diálogo con Radio La Red, el mendocino señaló que "hay que bajar el gasto público y el ajuste tiene que empezar por la política", informó Noticias Argentinas.

El ex diputado nacional indicó que aspiran a avanzar con "una reforma para hacer un Estado más eficiente, más barato". "Hoy tenemos un Estado que te cobra impuestos como si vivieras en Suecia, pero te los devuelve en servicios como si estuvieras en Haití", cuestionó.

Además, el dirigente de la UCR remarcó que hay que "revisar el gasto ministerio por ministerio" y "terminar con las cajas de la política". "Hacer al Estado más eficiente no significa necesariamente privatizar. Hay que mejorar los servicios y equilibrar los presupuestos. Después ves cómo hacés el management", amplió.

Petri ratificó también la intención de avanzar con una reforma laboral y se refirió al eventual conflicto con los gremios por esa iniciativa. "Lo van a tener que entender. Además, ¿se van a quejar la CGT y los sindicatos si incluimos a 5 o 6 millones de trabajadores y le damos calidad laboral, que hoy no tienen? Son unos caraduras", declaró.

Finalmente, el postulante a vicepresidente se refirió a la interna de Juntos por el Cambio, que también tendrá como oferta electoral a la fórmula Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales: "Después del 13 (de agosto) vamos a estar todos juntos". "A las ideas, los valores, el coraje y la valentía que tiene Patricia Bullrich les llegó la hora en la Argentina porque es lo que están pidiendo a gritos los argentinos", concluyó.

Rodríguez Larreta presentó sus propuestas y dijo que quiere "terminar" con el kirchnerismo

Horacio Rodríguez Larreta, el rival de Bullrich en las PASO presidenciales de Juntos por el Cambio, también se mostró como un duro este martes. En un acto en el que presentó sus propuestas de campaña, en el municipio bonaerense de Tres de Febrero, prometió que buscará "terminar con el kirchnerismo para siempre".

"A este país lo vamos a sacar adelante en equipo con todos los argentinos. Nos van a ver recorriendo todo el país con un mensaje de esperanza en cada rincón de la Argentina. Le vamos a contar a todos los argentinos cómo le vamos a cambiar la vida. No solo buscamos un cambio de gobierno, obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre", afirmó el jefe de Gobierno porteño.