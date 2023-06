Elecciones 2023: el gobierno de Córdoba aseguró que el triunfo de Llaryora "es irreversible"

Tras una elección reñida, el oficialismo de Córdoba anunció que la fórmula Llaryora - Prunotto será la próxima a asumir la gobernación. Juez pidió la apertura de urnas.

Tras una elección reñida, el oficialismo de Córdoba anunció que la fórmula integrada por Martín Llaryora y Myriam Prunotto será la próxima a asumir la gobernación de la provincia a pesar de la negativa de Luis Juez a reconocer el triunfo. A su vez, el candidato de Juntos por el Cambio requirió la apertura de las urnas y la lectura de las actas correspondientes.

"Es imposible revertir los resultados", señaló Prunotto, quien fue electa vicegobernadora por Hacemos Unidos por Córdoba, en diálogo con Splendid 990. En tanto, añadió: "Queda un 4 del 100% de lo escrutado. Hoy se empezaban a abrir las urnas para hacer el conteo definitivo, pero matemáticamente es imposible revertir los resultados porque son más de tres puntos, casi setenta mil votos los que nos han dado la victoria".

Asimismo, criticó la negativa de Juez de aceptar el resultado de los comicios y lo acusó de violento y de no respetar "la decisión de los cordobeses". "Es una práctica que tiene, nunca reconoce la derrota. Ganes o pierdas por un voto, es la mayoría la que define el triunfo. Pero la verdad es que nos tiene acostumbrados a eso", sostuvo.

"En un momento se hablaba de que (Juan) Schiaretti hablaba con (Horacio) Rodríguez Larreta y él salió desesperado a seguir fomentando la grieta", denunció en referencia al candidato de Juntos por el Cambio.

La flamante vicegobernadora de origen radical festejó las fórmulas mixtas propuestas por el justicialista Llaryora al asegurar que se trata de un proyecto con "una mirada más plural" y "pone adelante siempre a los cordobeses". "Martín no nos convocó para sacar votos sino para tener un gobierno de coalición", enfatizó.

Por último, admitió diferencias con la Unión Cívica Radical y cuestionó a la dirección de la fuerza. "Dentro de mi partido pelee mucho por ser candidata, por estar en la mesa de decisiones, de pronto Martín me convocó y comienzo a tener un nombre propio y puedo estar en la mesa de decisiones", expresó.

"Si el partido no acompaña a sus propios militantes, ¿Por qué tenemos que estar encolumnados a las decisiones de cuatro familias que gobiernan el partido desde hace años?. Los partidos deben aggiornarse", concluyó Prunotto.

En paralelo, Juez informó que le solicitó a los apoderados legales de Juntos por el Cambio que soliciten a la justicia electoral "la apertura de las urnas y la lectura de las actas correspondientes y que copia de lo solicitado se comunique el Tribunal Superior de Justicia". En relación a ello, el senador afirmó: "Solo buscamos la verdad y la transparencia del acto comicial y la única forma de encontarla es dentro de las urnas".

Juez hizo un papelón

En diálogo con LN+, Juez, que por tercera vez no logró llegar a la Gobernación de Córdoba, disparó: "Jueves, viernes, sábado, los tipos repartían colchones, frazadas, subsidios, plata, un bono de 165 mil pesos para discapacitados, droga".

También expresó: "A los tramposos no les reconozco nada, me hubiesen llamado anoche, me hubiesen dicho cómo era el tema, hubiesen hecho las cosas como corresponde", sostuvo Juez contundente en diálogo con Radio Mitre de Córdoba.

"Soy abogado penalista y me contaban que hubo reuniones con barrabravas... estos tipos no tienen límites a la hora del populismo. Yo tengo límites para buscar votos", añadió Juez, disconforme con el resultado.