Elecciones 2023: Bullrich y Milei desactivan versiones de un acuerdo político en la provincia de Buenos Aires

La candidata liberal Carolina Píparo lanzó un guiño a los candidatos ganadores de Juntos por el Cambio. La respuesta desde ese espacio y el enojo de Milei con Bullrich complican esa eventual alianza.

Tras los resultados en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) quedaron definidos los diferentes candidatos para las generales del 22 de octubre y el triunfo de La Libertad Avanza (LLA), con Javier Milei a la cabeza y por 30 puntos, sorprendió al no estar en los planes de nadie. Tanto es así que comenzó a analizarse la posibilidad de que, para combatir al peronismo y evitar su victoria en jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires -donde el actual gobernador Axel Kicillof se hizo fuerte con el 36,41%-, Juntos por el Cambio (JxC) y LLA logren un acuerdo político. A pesar de los rumores, los dos principales candidatos se encargaron de desactivar dicha versión.

La primera en mencionar la idea de un futuro acuerdo fue Carolina Píparo, candidata a gobernadora bonaerense que cosechó 23,76% de los votos durante la PASO del domingo 13 de agosto. "Es prioritario ganarle a Kicillof, somos los únicos que tenemos chances de desterrarlo para siempre. El debate que tenemos que dar de acá en adelante es si Bullrich y Grindetti están dispuestos a dejar esa coalición, esa mezcla que no tiene un objetivo ni camino en común", apuntó al destacar que fue la opositora más votada. Y lanzó, en declaraciones a Todo Noticias (TN), la invitación: "Los que están convencidos acerca del camino que propone Milei en el país y yo en la provincia son bienvenidos".

A pesar de los dichos de la propia Píparo, en el interior de La Libertad Avanza no parecen estar del todo convencidos. Así lo dejó en claro Milei, en diálogo con el periodista Alejandro Fantino. "Bullrich tuvo responsabilidad directa en muchas de las operaciones que me hicieron en este último mes y medio. Mandó a personas de su lista a escracharme o a hablar estupideces de mi hermana. (Nicolás) Massot organizó que los punteros de JxC rompieran nuestras boletas para que los voten a ellos", denunció. Mientras que cruzó a varios periodistas de los grandes medios, que también le siguieron el juego a la exministra de Seguridad durante el macrismo.

"Lo de (Federico) Andahazi, en convivencia con otra periodista, que se declara parte de Cambiemos y de Bullrich (NdR: a quien no nombró en ningún momento de la entrevista), tratarme de nazi, las cosas aberrantes que dijo de mí. Implicó caer en el delito de calumnias, injurias, banalización del Holocausto. Es de prisión, no pidió disculpas y redobló la apuesta manejándose de manera grosera", lanzó. Y añadió: "Hay un periodista que a mí, verdaderamente, me sorprendió su nivel de violencia. Con muy lindas formas, pero muy agresivo para con los votantes de Libertad Avanza a quienes trató de ignorantes, de brutos, de emocionales como algo irracional. Eso ocurre recurrentemente, fue Joaquín Morales Solá".

Siguiendo la misma línea, desde el bullrichismo rompieron el silencio y se refirieron a la posibilidad de realizar acuerdos con los libertarios. En este caso quien dialogó con Radio La Red fue el candidato a gobernador bonaerense de JxC e intendente en licencia de Lanús, Néstor Grindetti; uno de los hombres más cercanos a la presidencial Bullrich. "Hoy estamos compitiendo y difícilmente podamos estar juntos en una fórmula con Píparo", marcó quien triunfó en la interna ante Diego Santilli (con 1.316.910 votos a favor), ante la propuesta de la diputada nacional.

Por otro lado, el actual presidente del Club Independiente señaló que LLA "trajo a la política ideas interesantes" pero sostuvo que "cuando se extreman algunos conceptos es donde tenemos divergencias". De todas formas, no descarta que haya "entendimientos" entre ambos espacios tras las elecciones generales del 22 de octubre. "El momento de los acuerdos es después de la elección, en el Congreso, donde vamos a tener a Cristian Ritondo en Diputados y a Maxi Abad en el Senado para buscar este tipo de entendimientos", manifestó.

Sin acuerdos con La Libertad Avanza en el horizonte, JxC piensa en la estrategia de cara a lo que viene. Dejó de ser la fuerza opositora más votada ante el oficialismo y necesita recuperar votos para hacer una buena elección en octubre. Para eso, necesitará de la participación activa de todos: desde el derrotado Horacio Rodríguez Larreta para dialogar con los moderados, hasta el expresidente Mauricio Macri, para robar votos al libertario. “La fuerza del cambio de nuestras vidas”, dijo el jefe de Gobierno porteño haciendo un mashup de los dos slogans dando cuenta de cuál será el mensaje de acá a octubre.

"Mucha gente que votó al oficialismo verá cómo la cosa se sigue deteriorando en los próximos meses y nos pueden votar a nosotros", aseguró Grindetti de cara a la elección en provincia. Además, apuntan a que mucha gente que no fue a votar en las PASO, con los resultados puestos, se acercará a ejercer el voto y acompañará a la propuesta amarilla. Mientras que desde el espacio que comanda Bullrich sostienen que algunos sufragios que fueron para Milei, migrarán hacia Patricia ya que se trató de un mensaje o "voto castigo" y que los restantes serán retenidos desde el larretismo.