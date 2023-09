Elecciones 2023: Bullrich relanza su campaña en el escenario y en la ruta

La candidata lanzó su nuevo libro con toda la cúpula del PRO pero con algunas ausencias de dirigentes clave de Juntos por el Cambio. El itinerario de su casa rodante que sale mañana por todo el país.

Patricia Bullrich relanzó su campaña de cara a las elecciones 2023 con una nueva reafirmación de su liderazgo. Desde el escenario, presentó su nuevo libro, esta vez no para plantear una Guerra sin Cuartel, sino un cambio De un día para Otro. No un plan de gobierno sino una experiencia personal y corporal, su recorrida casi al estilo mochilero, para plantarse como la candidata de Juntos por el Cambio.

Lo más importante estuvo debajo del escenario ya que arriba se plantearon cuestiones conocidas. Bullrich recibió el apoyo de la plana mayor del PRO. Estuvo Mauricio Macri en primera fila, invitado personalmente por Patricia. El ex presidente, que encargó de despejar dudas en las últimas horas, no hace nada forzado así que se quedó sobreentendido que la relación entre ambos es buena y que Javier Milei no quiere cortar lazos para retener al votante de Juntos por el Cambio.

Esa estrategia de Milei, se especuló, debería empezar a fracasar eventualmente porque una relación de respeto no implica relación personal, de amistad o de lazos políticos. Mauricio está con Patricia y punto. Ese es el mensaje.

También estuvieron Horacio Rodríguez Larreta, que si bien todavía no tomó un rol protagónico en la campaña se mostró bastante con Patricia en el último tiempo y le dió su banca pública. María Eugenia Vidal, una de las voceras de la época no faltó a la cita como tampoco lo hizo el presidente del PRO, Federico Angelini.

La Coalición Cívica, que recibió a Bullrich el miércoles para darle su apoyo contundente pese a la ausencia de Elisa Carrió, tuvo su enviado con Maximiliano Ferraro, presidente del partido. También Hernán y Fernanda Reyes, Mariana Stilman, Mónica Frade y Adriana Fenouil, de Río Negro.

Pero las figuras rimbombantes de la UCR no lo hicieron. Gerardo Morales no formó parte de la partida y los mendocinos Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez tampoco, en este caso por estar a diez días de una elección provincial.

El acto estuvo comandado por Damián Arabia, quién le construyó la estructura y los lazos federales que le permitieron tener candidatos propios en cada una de las provincias. Arabia se transformó en una figura de extrema confianza, cuidador de vínculos y candidato a diputado nacional por CABA. Un joven de la nueva camada que acompaña a Patricia desde hace al menos diez años. ç

La presentación de Bullrich

Desde el escenario no se arrojaron novedades. Patricia entró con un fragmento de Here Comes the Sun, de The Beatles, y planteó que las primeras 24 horas de un eventual gobierno serán clave. No porque llevará adelante todas las medidas y reformas en ese periodo de tiempo sino porque usará esa franja para mandar mensajes y directivas a sus funcionarios. Para dejar en claro que no habrá emisión ni (falsos) lujos en el Estado, para marcar la política de seguridad y de educación.

Ella se mostró convencida de que "no nos corren más" y de que será necesario "erradicar" al kirchnerismo y lo hecho por él. Pero muchos de los objetivos serán vistos, incluso, por otras "generaciones". Su lucha central será la de "plantar raíces" (sic) para generar un capitalismo con reglas, leyes que valgan, que los delincuentes paguen, que haya mejor seguridad y escuela todos los días. Su proyecto de declarar la educación un servicio esencial sin permitir la huelga total.

Para eso, adelantó que en esas primeras 24 horas instruirá a los funcionarios "y el que no se anima, se raja". Una reedición de los funcionarios que no funcionan. Porque será necesario animarse a "sacar los obstáculos". Ese fue el momento en que chocó puños con su vice, Luis Petri, que también dijo estar dispuesto.

Bullrich volvió con el concepto de orden, aseguró que terminará con los piquetes, con la "amenaza de sindicatos que bloquean empresas" y una "inflación que te mata". Se cuidó de no atacar a Javier Milei y confrontar con quién pelea para entrar al balotaje, Sergio Massa, a quien acusó de prometer soluciones para "lo que está rompiendo".

No profundizó en la economía ni en ninguna medida puntual pero hizo bastante foco en la seguridad y destacó el trabajo en equipo con Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y los intendentes. Todo durante la gestión Cambiemos. Adelantó que de ganar será, "de verdad", la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que habrá modificaciones en el Código Penal, en la edad de imputabilidad y la "protección" de quienes nos "cuidan" permitiendo el uso del arma bajo el paraguas de la legítima defensa.

La nueva etapa la encontrará en la calle, en la ruta. La casa rodante de Patricia sale de El Palomar para arrancar una recorrida muy bonaerense, en su primera etapa, con incursiones federales por la elección en Chaco. Irá a Bolívar, Olavarría, Punta Alta y Bahía Blanca durante el fin de semana. El lunes estará en Resistencia y Corrientes para luego volver a la zona de Buenos Aires en Morón, Ituzaingó, San Isidro, Tigre y Zárate. Luego, ampliará al resto del país.