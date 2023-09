Elecciones 2023: Bullrich presentó a sus voceros de campaña para ganar impulso y llegar a un balotaje contra Milei

Tras presentar a Melconian como su ministro de Economía si llega a ser Presidenta, la candidata de JxC se mostró junto a sus equipos técnicos para intentar relanzar su campaña de cara a octubre y tras una caída en las encuestas.

En el inicio de la primera semana oficial de campaña rumbo a las generales de las elecciones 2023, Patricia Bullrich presentó a sus equipos técnicos en distintas áreas de gestión y compuestos por distintos nombres que potencialmente formarán parte de su Gabinete en caso de llegar a la Casa Rosada. Más allá de las naturales especulaciones, la oficialización formal fue denominada bajo el parámetros de "vocero de campaña", es decir, las nuevas figuras centrales que tendrá esta campaña, además de su eventual ministro de Economía, Carlos Melconian.

En un encuentro realizado en el centro porteño, se presentó el coordinador de sus equipos técnicos, Alberto Förhig. La política exterior estará bajo el mando del ex diputado Federico Pinedo, que "contará con un equipo de más de 170 personas", indicó Förhig. Mientras el área social quedará a cargo del senador provincial Joaquín de la Torre; el equipo de educación estará en manos del diputado nacional del radicalismo, Fabio Quetglas; y la coordinación en temas institucionales la tendrá el exprocurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías. El área de trabajo en relación a las mujeres lo coordinará la diputada nacional Silvia Lospennato.



Förhig es un histórico colaborador de Bullrich. Es doctor en Ciencias Políticas y fue secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad (2016-2019) durante la gestión de Mauricio Macri. También se desempeñó como subsecretario de Planeamiento y Formación de esa cartera (2015-2016). Antes, fue jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior (1999-2001), durante la Alianza, cuando Bullrich fue ministra de Trabajo y secretaria de Política Criminal.

"Lo que haga ese partido es un tema que a nosotros no nos atañe, pensar que eso es la prioridad de la Argentina, nosotros pensamos que la prioridad de la Argentina es sacar a los argentinos de la situación de devastamiento en la que están", remarcó Bullrich sobre la convocatoria organizada por la candidata vicepresidencial, Victoria Villarruel, en "homenaje a las víctimas del terrorismo" en la Legislatura porteña, un eufemismo para difundir la teoría de los demonios. Al ser consultada por esta agencia sobre la política de derechos humanos que tendría un eventual gobierno suyo, señaló: "Es una política que discutiremos porque (los derechos humanos) son esenciales para la vida de las personas, pero hoy los derechos humanos están en este lugar: el derecho humano a educarse, a comer, a tener progreso".

En diálogo con la prensa, la líder del PRO consideró que "la Argentina necesita mucha espalda para los cambios que hay que hacer" y aseguró que en su partido hay "un equipo que tiene la espalda, las ideas y la decisión de un cambio de fondo". Más temprano, Bullrich dijo que “parecería más razonable entrar al balotaje con Milei" ya que para ella el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, "está muy destruido”. Sin embargo, aclaró que se trata de “una elección abierta”. En diálogo con La Red, expresó: “Lo que sí estoy segura es que Juntos por el Cambio va a tener sí o sí una elección magnífica porque tenemos la fuerza, la disrupción y una fórmula que todos saben que tiene espalda para aguantarse lo que viene”.

Bullrich busca confrontar con Javier Milei para evitar fugas de su electorado. Como respuesta al candidato de ultraderecha, quien calificó de “tibia” y “cobarde” la propuesta de JxC, la exministra de Seguridad de Cambiemos dijo: “Milei, dejá de insultar y hacé una campaña y explica las cosas claras”.

Bullrich quiere lejos a Macri

Bullrich también dejó una definición estos días respecto del rol de Mauricio Macri. Le pidió a la coalición opositora que "no esté más presa" de lo que haga el ex presidente. “En Juntos por el Cambio siempre hemos estado presos de 'qué iba a hacer Macri' y me parece que no tenemos que estar más presos. Macri hace lo que él considera que debe hacer. Nosotros tenemos que liberar a todo Juntos por el Cambio y que Mauricio se acomode como él crea que se debe acomodar”, afirmó Bullrich el último domingo en una entrevista con TN.

A lo largo de este mes, Bullrich realizará recorridas por todo el país. De acuerdo a lo que pensó su equipo de campaña, de martes a viernes irá dos días el interior del país y los otros dos mantendrá actividades en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Tanto el territorio bonaerense como las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe son los lugares donde se centrará para conseguir más votos de cara al 22 de octubre.