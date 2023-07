El inesperado ataque de Bullrich a Mauricio Macri en su spot de cara a las elecciones 2023: "Sufrimos hambre"

Con algunas sutilezas, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio anzó munición pesada contra el expresidente en su primer spot de campaña. Un fragmento del video deja mal parada a la gestión de Cambiemos.

La precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, lanzó su primer spot de campaña de cara a las elecciones 2023 y pidió a su electorado defender el ajuste en las calles. Pero más allá del eje principal, basado en el "orden" y la fuerza del cambio, se vio atravesado por fuertes críticas al interior del espacio. "Sufrimos hambre", señala un ataque directo contra el ahora exmandatario y referente del partido, Mauricio Macri.

"Llegó el momento de poner en marcha la fuerza que va a ordenar el país. Si no es todo, es nada. Sumate a #LaFuerzaDelCambio", manifestó la exministra de Seguridad durante el macrismo. Y lanzó: "Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez". Pero más allá de la sutil crítica, "Pato" sumó otro ataque.

"Sufrimos hambre", dice una mujer en su testimonio al inicio del spot sin contexto. Frente a esto, el periodista de Filo News y Chequeado, Ignacio Corral, contó un detalle que para muchos pasó desapercibido: "Este testimonio que usa Bullrich en su spot de campaña forma parte del documental 'Comer en la calle' que hicimos con Filo News en 2019, durante la gestión de Mauricio Macri".

El documental tiene más de 577 mil visitas en Youtube y se estrenó, tal como dice el comunicador, el 15 de julio del 2019. "En mayo de 2019 se necesitó $3.911,58 para no ser indigente. ¿Quién es indigente? Toda persona que no pueda cubrir la canasta básica alimentaria. Para más de 3 millones de personas, acceder a todas las comidas nutricionalmente recomedadas es una utopía: este derecho se ve vulnerado día tras día", dice la descripción del video.

A través de diferentes testimonios, el documental busca mostrar en primera persona las historias de quienes se veían atravesados en aquel momento por una problemática social que se profundiza cada día más. "Tenemos hambre, sufrimos hambre", dice la mujer al inicio del video.

"El lunes a las 10 de la noche llegamos acá. Yo soy del Chaco, Campo Largo. Vine para acá con mi marido, engañada, me largó así de una", cuenta la mujer. En su historia, agrega que sale a pedir alimentos por carnicerías, negocios y verdulerías que muchas veces la ayudan en la mantención de sus tres hjios. "Me da vergüenza porque mucha gente que me conoce pasa por acá, pero ¿qué va a ser? Ellos no me ayudan a mí, sí o sí tengo que venir. Le digo 'es peor hija, salir a robar'", añade. "Quiero una buena vida para ellos, para que no están más así porque no me gusta. No es mi vida estar así", sentencia.

El explosivo spot de Bullirch

La precandidata Bullrich no dudó en lanzar críticas dentro de su espacio y jugar fuerte de cara a las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto. El acento está en lA "fuerza" y el "orden". Además, sostiene que con "diálogo y consenso" no se combate a "los narcos en Rosario" ni a la "corrupción", en una clara diferenciación de las premisas que propone su rival en la interna de la coalición opositora, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina con consenso. Porque no se acuerda con las mafias", afirma Bullrich en una voz en off. El comienzo del spot se queja de que el gobierno de Macri hizo "las cosas a medias". Y propone ir "por todo".

Además, la dirigente plantea que su plan económico deberá "ser defendido en la calle", algo que -según ella- faltó durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019). "Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse más que en la teoría económica, en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez", dice la exministra de Seguridad mientras se muestran imágenes de las protestas de diciembre de 2017, cuando en el Congreso se debatía la reforma previsional propuesta por Cambiemos (hoy JxC).

"Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales y hacer lo que nunca se hizo. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio", sentencia.