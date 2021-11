El guiño de Macri a Milei y Espert de cara a las elecciones 2023

El expresidente compartió sus intenciones de incluir a Javier Milei y José Luis Espert en Juntos por el Cambio para el 2023.

El ex presidente Mauricio Macri le brindó una entrevista a su periodista amigo de LN+ Jonatan Viale y, tras explicar a medias su situación judicial y defender la deuda que contrajo con el Fondo Monetario Internacional, se refirió a sus deseos de ir por la presidencia de la Nación en 2023. No conforme, sugirió una alianza con los personajes de la ultraderecha Javier Milei y José Luis Espert.

"Extraño el hacer, continuar una cantidad de obras que teníamos, pero lo que más he sentido en estos años es la impotencia de no poder evitar la destrucción", expresó con fingido dolor. A continuación, intentó descartar la opción por la presidencia al asegurar: "No tengo una decisión tomada. Me siento muy cómodo en donde estoy, pero no me gusta, porque soy una persona muy libre, que me digan que no ni que me digan lo que tengo que hacer. Si fuese mañana a la mañana, no soy candidato".

"La Argentina se va a curar con los 8 años de Juntos por el Cambio que vendrán del 2023 al 2031"

"Igual no me desentendí de mi responsabilidad. Estoy batallando y tratando de transmitir esperanza. El dolor va a traer una toma de conciencia", continuó. "Todavía nos falta recorrer la otra parte de la oscuridad. El domingo 14 de noviembre empieza una nueva etapa, también para el peronismo que entrará en una etapa refundacional", teorizó.

De todos modos, pese a su primera negativa, tras ser consultado sobre el futuro de Juntos por el Cambio, el expresidente propuso que "siempre están bienvenidos los peronistas republicanos de buena fe que quieran colaborar". "La Argentina se va a curar con los 8 años de Juntos por el Cambio que vendrán del 2023 al 2031.Quiero defender la división de poderes, el funcionamiento pleno de las libertades. No quiero poner cepo a a nada, quiero que la gente crezca. Si quieren sumarse, bien, pero hay que construir una alternancia sana", lanzó.

"El 14 de noviembre es un comienzo de una nueva etapa también para Juntos por el Cambio, una enorme responsabilidad pero quiero que los argentinos estén tranquilos. Primero vamos a hacer un control de daño, si nos dan más poder con más diputados y senadores vamos a evitar todo lo posible y vamos a estar siempre listos si ellos reaccionan", advirtió al tiempo que renovó sus propuestas de gestión. "En el 23, con tanta gente desesperada, no podemos hacer reformas graduales sino generar empleo", propuso. "Ahora tenemos el apoyo de la gente que no está esperando que los políticos se pongan de acuerdo sino que los saquen de la miseria y les den esperanza. Eso requiere una toma de conciencia", lanzó.

"Todo va confluyendo hacia un lugar más razonable. Hoy siento que hay más coherencia en lo que estamos diciendo", consideró al tiempo que compartió su visto bueno al candidato de Avanza Libertad, Javier Milei. "Las ideas que expresa Milei son las que he expresado siempre yo, pero claramente yo pertenezco y apoyo a Juntos por el Cambio. Siempre dialogo con todos", aseguró.

"Me senté varias veces y me pareció que en muchas cosas coincidimos, como que en el país quienes gobiernan tienen a los ciudadanos de esclavos y cobran impuestos todos los días", precisó. "¿No le gustaría traerlo a él y a (José Luis) Espert?", preguntó Jonatan Viale. "Ojalá podamos confluir en 2023 con una lista única y que ellos se sientan cómodos de poder participar", expresó Macri.