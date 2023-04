El Frente de Todos coincide: habrá una PASO con dos candidatos

Los diferentes espacios del Frente de Todos coinciden en ir a una PASO. Anoche lo afirmó el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y hoy lo ratificó el jefe de gabinete, Agustín Rossi. Desde el albertismo adelantan que será "una interna con dos posturas bien diferentes".

En El Destape Radio, Rossi aseguró: "La dinámica interna de nuestro espacio político puede llevar a una situación donde haya dos o tres formas que compitan en una PASO. Salvo si aparece alguien o una fórmula que genere expectativas, como cuando Cristina anunció a Alberto".

Asimismo, el jefe de ministros explicó: "Lo que no se puede hacer es sintetizar en algo o alguien que no sintetice. No parece que alguien represente una síntesis". Hace semanas Rossi afirmaba que podría llegar a darse un candidato que reúna las condiciones y valoraciones de todos los espacios del FdT pero eso pareciera no suceder hoy.

Rossi además coincidió con las declaraciones de Wado: "El escenario más cercano es el que describe De Pedro, que haya una PASO". Y agregó: "Tenemos que tener una reunión del Consejo del Partido Justicialista en el curso de este mes para convocar al Congreso Nacional, que autorice a las alianzas necesarias para hacer un frente para aprobar un reglamento. Estamos en tiempo de descuento", apuró.

De Pedro afirmó anoche en C5N: “Lo que nos queda hoy es eso: ir a una elección, que haya PASO”. Además, sostuvo que “sería muy bueno que Alberto se presente, que el resto del Frente de Todos pueda armar una alternativa y que la gente pueda definir quien es el mejor candidato”.

Por otro lado, criticó al mandatario: “El presidente definió una estrategia hace tiempo. Desde el frente le pidieron discutir parte de la misma, pero no hubo y no existió el ámbito para discutirla, con lo cual lo que tenemos hoy es producto de la decisión unipersonal del presidente de la nación que nos llevó hasta acá”, dijo el ministro.

El domingo, en una entrevista con El Método de Tomás Rebord, Alberto Fernández había dicho que ir a una PASO era una decisión de hace dos años que él comunicó el 17 de noviembre de 2021 en un acto multitudinario en la Plaza de Mayo con motivo del Día de la Militancia peronista.

Hace días, una fuente del entorno presidencial expresó a El Destape que "del otro lado (en referencia a Juntos por el Cambio) va a ser así, ya estamos viendo que va a ser una elección de ellos muy competitiva, y nosotros tenemos que ir hacia eso". Este hombre de máxima confianza de Fernández adelantó que dentro del Frente de Todos habrá "una interna con dos posturas bien diferentes", según relató a este portal.

Rossi, por su lado, hoy analizó sobre el futuro del PJ: "Tenemos que decidir a quién le vamos a hablar. A quiénes reivindican la democracia, que creen que el Estado es un lugar donde proteja a los que menos tienen. Tenemos que construir un sujeto al cual hablarle. El peronismo es el más indicado para frenar el avance de una derecha fascista como la que tenemos".

El jefe de gabinete resumió en modo campaña: "Nosotros resolvimos el 50% de los problemas. Para el otro 50% necesitamos más tiempo. Dame una oportunidad más. Te conseguimos laburo, hay crecimiento económico, cuando hubo pandemia estuvimos al lado tuyo con el IFE y el ATP, cuando hubo guerra no faltó energía en la Argentina. En otros lados faltó, pero nosotros pagamos hasta el último peso".

Y cerró: "Nos falta encontrar un sendero descendente de la inflación, mejorar el poder adquisitivo de los salarios, pero no lo vas a resolver con quienes lo generaron. El presente es nuestro y el enojo viene con nosotros, pero pensá un poco más porque los problemas se generaron solamente en cuatro años hicieron el desastre que hicieron".