De cara a las elecciones 2023, Carlos Bianco afirmó: “la gestión anterior tapaba los problemas con propagandas"

El jefe de Asesores bonaerense destacó la administración del gobernador Axel Kicillof respecto a los años de Juntos por el Cambio en la provincia.

El Jefe de Asesores de Ministros de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, destacó la administración del gobernador Axel Kicillof de cara a las elecciones 2023, señalando que “la gestión anterior tapaba los problemas con propagandas", en alusión a los cuatro años de Juntos por el Cambio a cargo de Mauricio Macri y su equipo.

“Con todos los problemas estructurales que tiene, la Provincia está en marcha y los temas se van resolviendo”, afirmó el funcionario en los estudios de El Destape Radio, para luego subrayar que en territorio bonaerense "hay problemas que vienen de hace mucho tiempo y se necesitan muchos recursos”.

“La diferencia entre esta gestión y la anterior es que tapaba los problemas con propagandas, no salían en la tele y no se mostraban. Axel nos dijo que pongamos los problemas arriba de la mesa y vemos cómo los resolvemos", señaló el funcionario provincial, aludiendo a la gestión de María Eugenia Vidal.

Según sostuvo, “los problemas son menores ahora que cuando llegamos al Gobierno”. En ese marco, enumeró: “Los homicidios dolosos, que es un dato que no se puede fraguar, cuando llegamos había 900 cuando llegamos a 700, es un valor altísimo. Eso es producto de políticas de seguridad. Cuando llegamos había una mortandad de Pymes muy grande y ahora aumentó la cantidad de empresas"

También recordó que “cuando llegamos se cerraban escuelas por falta de matrícula, hoy Kicillof lleva abiertas 123 escuelas" y que "Vidal, tomando deuda, inauguró 65”. En es sentido, sintetizó que "el resultado es abrumador".

Sobre la recepción que tiene Kicillof, el ex jefe de gabinete sostuvo: "A las encuestas yo no les creo mucho, para mí hay otra cosa que es el termómetro de la calle. Axel no solo no ha sido víctima del desgaste del gobierno, sino que tiene una buena llegada a la gente. Es algo que me sorprende". En ese sentido, destacó que “los jóvenes tienen una cercanía” con el Gobernador.

En cuanto a la recepción en distritos más refractarios al kirchnerismo, puntualmente las ligadas al sector agropecuario, Bianco señaló que "las dirigencias ideologicamente no son cercanas a nosotros, pero todas las políticas provinciales que se desarrollaron para el sector agropecuario son bienvenidas".

Respecto a la reelección de Kicillof en la gestión bonaerense, al que se mencionó como potencial precandidato a presidente, Bianco sostuvo que “Axel era el candidato natural simple y sencillamente porque es un gobernador que está haciendo una buena gestión".

"Pero después eso lo iba a definir nuestra fuerza. Eso es un proceso político y tiene sus debates. Axel siempre estuvo a disposición del proyecto", afirmó el jefe de Asesores bonaerense.

Consultado sobre las actividades que Kicillof con los dos precandidatos a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa y Juan Grabois, el funcionario provincial señaló que "no hay que hacer un equilibrio" ya que "Axel es candidato de los dos" postulantes y "tiene que hacer sí o sí campaña con los dos".