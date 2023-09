Ante empresarios y a semanas de las elecciones 2023, Bullrich apuntó contra la movilización popular: "Argentina no puede seguir viviendo"

En el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, la candidata de Juntos por el Cambio pidió "tomar el toro por las astas".

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio para las elecciones 2023, Patricia Bullrich, cuestionó este miércoles la movilización popular en la Argentina. En el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, la ex ministra de Seguridad pidió "tomar el toro por las astas y conducir en todo el país un acuerdo para que la Argentina viva en orden". Y agregó: "En cada provincia argentina, cada gobernador, cada intendente tiene que tomar la decisión de que la Argentina no puede seguir viviendo en el caos, en el piquete".

También, Bullrich apuntó contra el postulante presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. "Estamos para cambiar la Argentina, pero no somos aventureros, somos personas que tienen los pies en la tierra, venimos a trabajar sobre una Argentina que tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada", dijo.

En la misma línea, la presidenta del PRO en uso de licencia criticó la propuesta de dolarización de la economía, que proviene del espacio de Milei. "Es un caos no saber qué es lo que propone un candidato que dice tener un plan para dolarizar la Argentina", señaló en el encuentro en el que también estuvo presente su potencial ministro de Economía, Carlos Melconian.

"Tenemos que restaurar, como bien dice siempre Carlos Melconian, un equilibrio fiscal fundamental. Un país con equilibrio. Que termine con la emisión monetaria para bajar la inflación. Todos sabemos que se mueve la plata, pero que realmente no es una solución real y de largo plazo para nuestro país", agregó quien fuera ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa.

Además, Bullrich rechazó que la Cámara de Diputados le haya dado media sanción a la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. "Ayer se discutió Ganancias. Algunos acá han pensado qué se gana con esto. No, no te llega. Al médico, al director de un hospital, no les llega. A un docente no le llega. No le llega al coronel de las Fuerzas Armadas. No le llega un policía. Porque están abajo de los 400.000 pesos. Entonces no les llega. ¿A quién estamos favoreciendo? ¿Y a quién estamos dejando absolutamente abajo de la línea de pobreza? Los soldados argentinos están abajo de la línea de pobreza. Los soldados argentinos. Los docentes de muchas provincias están abajo de la línea de pobreza. Los médicos se van y se cruzan a Chile, con dos guardias ganan el doble de lo que ganan acá", señaló.

A pesar de ahora criticar la eliminación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores, hace semanas Bullrich se mostraba a favor de que eso sucediera. Cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que los trabajadores no pagarían ese impuesto durante un eventual mandato suyo, la ex ministra de Seguridad puso en su cuenta de Twitter: "No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ministro de Economía Sergio Massa: ¿por qué no lo hace ahora? ¡Usted es el ministro de Economía!". No obstante, Juntos por el Cambio votó en contra en la cámara baja.