Alberto Fernández ya piensa en los candidatos de la Rosada

Tras su renunciamiento, Alberto Fernández quiere una PASO entre un sector que represente al kirchnerismo y otro al Gobierno. Scioli, Rossi y Katopodis, los nombres. Desde su entorno afirmaron que el Presidente cree que Massa no quiere ser candidato.

Luego de hacer pública su decisión de no ir por la reelección, Alberto Fernández ya evalúa la estrategia electoral de la Casa Rosada. El mandatario quiere una PASO en las elecciones 2023 entre un sector que represente al kirchnerismo y otro al Gobierno. Daniel Scioli, Agustín Rossi y Gabriel Katopodis, los nombres.

El mandatario no quiere que se den a conocer las candidaturas en las próximas semanas ni que el Frente de Todos se apure. Fernández apunta a que recién en junio estén los nombres de los candidatos. El sábado 24 de junio es el límite del cierre de listas.

Desde el entorno del Jefe de Estado revelaron a El Destape que Fernández piensa que el ministro de Economía, Sergio Massa, no quiere ser candidato. Si bien hacía meses que el funcionario planteaba su intención de enfocarse en la gestión y no perder tiempo en pensar en su candidatura, en el último tiempo esto cambió y desde su núcleo se dejó trascender la idea de que irá por la presidencia. Su "no sé ni cuándo es la fecha de cierre de listas" quedó atrás. Esta conclusión de Alberto llega luego de la reunión que ambos tuvieron en la mañana del jueves en Olivos, en medio del tembladeral cambiario.

Tras la decisión que hizo pública esta mañana, Alberto cree que ahora se le dará la posibilidad de ampliar aun más al Frente de Todos. Fuentes que rodean al Presidente en la diaria contaron a este portal que Fernández supone que ahora el FdT queda abierto a otros sectores, entre los que el Jefe de Estado nombra a "los Schiaretti y los Urtubey", en referencia al espacio que están armando el gobernador cordobés y el exmandatario de Salta.

Luego de dar a conocer que se bajó de la pelea electoral, en la intimidad de la quinta de Olivos al Presidente se lo escuchó repetir: "Simplemente ratifiqué lo que sostuve siempre: mi idea era buscar el mejor candidato para ganarle a la derecha". Una frase que venía repitiendo Fernández en los últimos actos. De hecho, ayer en el anuncio de la apertura a licitación del Canal Magdalena, lo dijo así mismo: "Por favor trabajemos unidos para que la derecha maldita nunca más vuelva a gobernar la Argentina".

Este viernes desde las 17 horas, Fernández como presidente del Partido Justicialista encabezará la reunión del Consejo en la sede del PJ, ubicada en la calle Matheu al 100, para dar el primer paso hacia la estrategia electoral: llamar al Congreso para definir las candidaturas. Habrá presencia kirchnerista, sindical y de gobernadores. Le iban a pedir que se bajara. Finalmente, la novedad llegó horas antes.

En el kirchnerismo hubo conformidad con la decisión de Alberto. Salieron a explayarse Eduardo "Wado" de Pedro y Axel Kicillof. La palabra clave fue "ordenamiento", que nombraron ambos. Alberto habló por última vez con Cristina Kirchner en Semana Santa. Tanto el ministro como el gobernador estarán hoy en la sede del PJ, cara a cara con Fernández.

Una persona que tiene diálogo con Alberto y con Cristina como el diputado Eduardo Valdés salió a respaldar la decisión del mandatario. Y afirmó: "Ahora la pelota está en la cancha de Cristina. Somos muchos que nos gustaría que ella sea la candidata".

Alberto entiende que el Frente de Todos aún es competitivo y que puede ganar. "Si hay una PASO suficientemente representativa de todos los sectores, se puede", fue una de las frases que dijo hoy a su entorno político.

En medio de los llamados que recibió desde Brasil, Francia, Bolivia y Ecuador con motivo de su decisión de no ir por la reelección, se hizo lugar para insistir en que en las internas del peronismo tiene que ser sí o sí entre dos representaciones, una más cercana a Cristina y "otra de los que tenemos una mirada distinta a esa". Así lo manifiesta. Y en este segundo grupo es que entran el actual embajador en Brasil, el jefe de Gabinete y el ministro de Obras Públicas. Además, Alberto piensa que no solo se debe dar a nivel nacional sino que debe llevarse a otros distritos, como por ejemplo Buenos Aires. Para esa provincia, el mandatario tiene en mente que Victoria Tolosa Paz enfrente también a un candidato kirchnerista en una PASO. Hoy sería enfrentar en internas a Axel Kicillof, que hasta el momento va por la reelección en PBA.