Agustín Rossi, sobre el debate electoral del Frente de Todos: "Sería extraño que el Presidente vaya a las PASO"

El titular de la AFI se mostró a favor de mantener las PASO durante el próximo año. "Sería un error eliminarlas", manifestó.

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, se refirió al debate por las realización -o no- de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que atraviesa, hace ya varios días, a todo el arco político del oficialismo y de la oposición. En el medio de muchos rumores y posiciones, el funcionario sostuvo que las PASO son "un muy buen sistema" para las expresiones disidentes dentro de la misma coalición y afirmó que, para su espacio político, "amplio y diverso", sería un gran error eliminarlas de cara al 2023.

En diálogo con Nacional Rock, el exministro de Defensa se expresó a favor de las elecciones y recordó que fue el presidente del bloque oficialista cuando se aprobaron. "En términos estratégicos e ideológicos me parece un muy buen sistema el de las PASO. Entre otras cosas, además de legitimar quiénes serán los candidatos, permite que las expresiones disidentes se puedan dar dentro de las coaliciones y no se den rompiéndolas, fragmentando así el sistema político", manifestó.

Por otro lado, ante la posibilidad de que Alberto Fernández compita dentro de ellas, Rossi opinó: "Sería extraño, claramente, que el presidente vaya a las PASO pero nuestra coalición tiene sus singularidades. Es la primera vez que el peronismo gobierna en el marco de coalición, la principal figura política cuando se conformó no ocupaba el primer lugar sino el segundo... Hay una cantidad de circunstancias que muestran la singularidad del caso". Más allá de esto, señaló: "No quiero hablar mucho porque sino parece que quien defiende el sistema de las PASO es porque está de acuerdo con que Alberto pueda presentarse a la reelección. Me parece que son dos cosas distintas. Para nosotros, como político amplio y diverso, sería un error eliminarlas".

En medio la polémica y el revuelo generado, el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro dio a conocer que presentará formalmente su propuesta para eliminar las elecciones legislativas de medio término, una iniciativa en la que viene trabajando desde hace tiempo y dejó entrever durante una entrevista con La Nación +. "Por ahí es un buen momento para revisar la Constitución en los 40 años del retorno democrático, no hay que dramatizar los debates", expresó en los últimos días.

"El 100% de los gobernadores y gobernadoras del Frente de Todos se manifestaron a favor de que no haya 4 elecciones en el año", aseguró Wado la semana pasada en El Destape Radio. Y sumó: "Cada gobierno, cada fuerza política o cada coalición que le ofrece a la sociedad una propuesta de gestión tiene que tener los cuatro años para desarrollar eso". Rápidamente, desde la oposición salieron a cruzarlo.

"El kirchnerismo ya no esconde su desprecio por la voluntad popular cuando le es adversa. Así actúan los autoritarismos cuando sienten que pierden el poder", tuiteó el jefe del bloque radical Mario Negri. Frente a esto, la senadora Juliana Di Tullio lo cruzó y le recordó que cuando Mauricio Macri -referente de su coalición- era presidente, también hablaba de la conveniencia de eliminar las PASO porque, según él, no le gustaba "que se pierda tiempo y se gaste plata inútilmente".

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también se sumó al rechazo de Negri. “Quieren cambiar las reglas de juego de una elección que viene en unos pocos meses, es como querer cambiar las reglas del fútbol a un mes del Mundial”, lanzó ratificando la posición de Juntos por el Cambio en contra de la suspensión de las PASO.

A pesar de que el debate se mantiene vigente en las diferentes voces de la política, el Gobierno nacional buscó dar por finalizado el debate a través de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. "El proceso de convocatoria a las PASO está en marcha", aseguró la portavoz; mientras que desde Casa Rosada aseguran que "los votos no están" para realizar algún tipo de cambio sobre el sistema democrático de la Argentina.

Mientras Wado de Pedro, Máximo Kirchner y hasta Sergio Massa se expresaron, en la misma línea de gobernadores e intendentes, a favor de suspender las PASO; desde el entorno del máximo mandatario aseguran que tal determinación es "imposible" porque "no hay manera de que salga y ya no hay tiempo" según sostuvieron fuentes del entorno presidencial a este portal.

En este contexto, este viernes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner vuelve a la escena pública para encabezar un acto en Pilar con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Hasta el momento, no se conoce su posición en relación a las PASO por lo que hay una gran expectativa para conocer qué dirá la dos veces presidenta de la Nación.