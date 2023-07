Acuña desmintió a Bullrich por atacar a la gestión de Larreta: "Te informaron mal, Patricia"

La ministra de Educación de la Ciudad cruzó a la precandidata a Presidenta, quien cuestionó el cumplimiento del calendario escolar en la Ciudad. "Es el más extendido y lo están cumpliendo", afirmó Acuña. Dirigentes del ala "halcón" respaldaron a la exfuncionaria de Cambiemos.

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, desmintió a la precandidata presidencial Patricia Bullrich en medio de la campaña de cara a las elecciones 2023. La titular en licencia del PRO apuntó que solo tres jurisdicciones, entre las cuales no no figura CABA, completaron más de 80 días de clases en lo que va del año y sostuvo que en Buenos Aires esto no ocurrió por los paros de docentes. "Te informaron mal, Patricia. Ya tuvimos 85 días de clases", la cruzó fuertemente la funcionaria a través de sus redes sociales.

"Solo Mendoza, San Luis y Santiago del Estero tuvieron más de 80 días de clases en lo que va del año mientras que la provincia de Buenos Aires solo tuvo 62 y la Ciudad de Buenos Aires, 71. ¿Saben por qué? Por medidas de fuerza de los sindicatos docentes, que hicieron llegar a 20 los días de paro en Chubut y 28 en Misiones", señaló la exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. Y completó: "Si no cambiamos esto de raíz, la decadencia seguirá y no habrá futuro para los chicos de Argentina. Conmigo, esto se acaba".

Tras la publicación en redes sociales, la ministra Acuña no dudó en salir a cruzarla y a desmentir los datos que la precandidata presidencial dio como verídicos. "Te informaron mal, Patricia. Este año en CABA ya tuvimos 85 días de clases. Nuestro calendario escolar es el más extendido del país, 192 días, y lo estamos cumpliendo. Los paros en Ciudad no suman ni el 20 % de acatamiento y la mayoría de docentes no adhirió a medidas de fuerza", sostuvo.

En esa línea, a través de la red del 'pajarito', la ministra de Educación porteña añadió: "Con el descuento de los que paran reconocemos a los que cumplen siempre. Y con todo respeto, la Coalición de la Educación (Ndr: relevamiento en el que se basa Bullrich para dar los datos) debería citar la fuente del informe y sus especialistas firmarlo, para ver qué evidencia conforma el análisis y quiénes lo acreditan. No da todo lo mismo".

Con respecto al "reconocimiento a los que cumplen siempre", Acuña confirmó en las últimas horas que abonará un adicional extraordinario "a docentes con asistencia perfecta" con lo descontado a quienes se hayan adherido a las medidas de fuerza y no hayan faltado ni una vez en todo el semestre. La medida ya fue rechazada por los gremios mayoritarios, calificándolo como "un ataque más" de Juntos por el Cambio a los y las docentes.

Respaldo a Bullrich

Luego del tuit de la ministra, dirigentes del ala "halcón" salieron a apoyar a Bullrich. Federico Pinedo, Silvina Martínez y Laura Alonso fueron algunos. La extitular de la Oficina Anticorrupción aseguró: "La realidad mata el relato. Al menos (como ella dice) un 20 % de los pibes de CABA perdieron clases en lo que va del año". Pero Alonso cometió un error ya que ese porcentaje correspondía al nivel de acatamiento.

Días atrás, Bullrich también se refirió a la educación público cuando sostuvo que "las universidades argentinas están vacías de alumnos argentinos porque casi la mitad de la matrícula la ocupan extranjeros". Rápidamente fue desmentida con cifras oficiales del Ministerio de Educación y más tarde le bajó el tono a sus dichos al afirmar que las casas de altos estudios debían mejorar en cuanto a sus "egresos".



Tras el fragmento del video que se hizo viral en redes sociales, el Ministerio de Educación difundió cifras oficiales que indican que el total de estudiantes extranjeros de grado, pregrado y posgrado es del 4% en las universidades públicas y del 5,5% en las privadas. Ante ello, debió retractarse. "Nobleza obliga: en mi exposición de esta mañana en el XVI Foro Atlántico, se produjo una confusión que quiero aclarar. En la Argentina, el 50% de los chicos no termina la secundaria y solo el 12 % ingresa a la Universidad. Nuestras universidades tienen, además, un muy bajo índice de egresos universitarios. Tenemos que trabajar para mejorar el nivel de egresos", posteó en Twitter.