Qué es la anosognosia, la enfermedad que Manes le "diagnosticó" a Alberto Fernández

El diputado electo de Juntos hizo un diagnóstico sobre el Presidente solamente por su reacción tras darse a conocer los resultados de las elecciones legislativas. Qué dijo y cuáles son los síntomas de este trastorno.

El diputado electo de Juntos, Facundo Manes diagnosticó a Alberto Fernández y sugirió que tiene un trastorno llamado anosognosia, solamente por la reacción que tuvo tras darse a conocer los resultados de las elecciones legislativas del pasado domingo 14 de noviembre.

“En la neurología hay algo que se llama anosognosia, y significa no reconocer el problema y cuando un paciente no reconoce el problema, no va a poder encarar la rehabilitación”, señaló el médico y diputado electo de Juntos. “Me da una sensación de sorpresa que el Gobierno festeje, porque no ganó. No reconocen la situación, hubo casi 10 puntos de diferencia. Fue un triunfo claro de Juntos por el Cambio, por primera vez ante un peronismo unido”, siguió Manes en declaraciones a Futurock.

De esta forma, Manes decidió diagnosticar al Presidente sin tener ningún tipo de estudio o información médica sobre la salud de Fernández, simplemente analizando la forma en la que el Gobierno se tomó los resultados de las últimas elecciones generales.

Qué es la anosognosia: explicación y síntomas

La anosognosia es también conocido como uno de los síntomas de la enfermedad del Alzheimer, que provoca conductas aparentemente ilógicas. Es un trastorno común, multifactorial y de naturaleza compleja tras daño cerebral, donde los pacientes no son conscientes de lo que padecen. Justamente, el término “anosognosia” proviene del griego y está formada por la conjunción del prefijo a (no, o sin), nosos (enfermedad) y gnosis (conocimiento), o sea: “sin conocimiento de enfermedad”.

Los síntomas pueden aparecer en diferentes patologías, trastornos o enfermedades, como en la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la demencia o el Alzheimer. La apatía, el defecto del campo visual y la identificación de imágenes alteradas son algunas de las sensaciones de las personas con anosognosia. El trastorno indica una no toma de consciencia o una toma de consciencia disminuida de un trastorno cognitivo o de un déficit sensoriomotor adquirido después de una lesión cerebral, sea cual sea el dominio que concierna (memoria, lenguaje, etc.).

Según la Fundación Pasqual Maragall, que se encarga la investigación científica para la prevención del Alzheimer, las personas con anosognosia tienen una perdida de la introspección por lo que no es que intencionadamente se nieguen a reconocer sus propios olvidos o errores, sino que no tienen modo alguno de saber que los está cometiendo: no tiene conciencia de la enfermedad que padece.

Además, explican que la disminución de la capacidad de introspección es un síntoma habitual en la enfermedad de Alzheimer que no puede recuperarse, por muchas explicaciones que se den. De todas maneras, aclaran que por el hecho de que una persona padezca deterioro cognitivo o demencia "no hay que asumir, directamente, que tenga falta de conciencia de lo que le sucede o, al menos, no de todo lo que le sucede".

"Se puede dar de forma más acusada en algunos aspectos y no tanto en otros. No todas las personas con Alzheimer presentan el mismo grado de falta de conciencia ni una misma persona en distintos momentos de la enfermedad", explican los expertos. Lo más frecuente es que la persona conserve una capacidad parcial de introspección y de percepción de sus propios déficits, siendo consciente de algunos aspectos o teniendo una conciencia de ellos fluctuante.