Buscan conocer las propuestas de los precandidatos en materia de discapacidad

Una alianza de organizaciones de la sociedad civil lanzó esta semana una iniciativa pública para conocer las propuestas de los precandidatos y precandidatas a las elecciones primarias en materia de accesibilidad para personas con discapacidad.

"A pesar de que una décima parte de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad -lo que equivale a más de 4 millones de personas o cerca de 3 millones de electores-, este colectivo casi no tiene representatividad en los partidos políticos y sus intereses tampoco forman parte de la campaña", plantearon a Télam desde la Asociación Azul, el Grupo de Acción por el Modelo Social, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Panaacea y otras organizaciones del sector.

Todas ellas lanzaron conjuntamente la campaña #HablemosDeDiscapacidad con el objetivo de visibilizar a través de las redes sociales las problemáticas de ese sector de la comunidad.

"Somos cuatro millones de argentinos que no nos sentimos representados por los candidatos políticos, que no tenemos voz. La clase política no nos tiene en cuenta, desconoce nuestras problemáticas. Y como a las personas con discapacidad se nos hace difícil movilizarnos para reclamar, tampoco nos resulta fácil revertir esa situación", planteó Julián Vázquez, presidente de la Asociación Azul.

Resaltó que "la escasa representatividad que tienen en los partidos políticos y sus propuestas electorales se enmarca en la dificultad de acceso a derechos y las barreras para participar en la vida de la comunidad que tiene su colectivo en general".

En tanto, Juan Cobeñas, integrante del Grupo de Acción por el Modelo Social, explicó que "las barreras que nos mantienen al margen de la vida política son las mismas que nos obligan a vivir en inequidad y la discriminación".

"¿Cómo puede esperarse que más personas con discapacidad participen en los partidos políticos o reclamen sus derechos cuando muchas ni siquiera saben que tienen ese derecho, porque no accedieron a una buena educación, o no cuentan siquiera con los medios para vivir de manera independiente y hacer valer su propia voluntad en sus vidas cotidianas?", se preguntó.

El activista, apuntó que "de esta forma, se genera un círculo vicioso del que es difícil salir: enfrentamos barreras que nos impiden la participación política y, a su vez, al no participar políticamente, se nos hace muy difícil lograr que esas barreras dejen de existir, por lo que nos alejamos cada vez más de la posibilidad de revertir la situación".

De ese modo, y con el propósito de instalar las necesidades e intereses de las personas con discapacidad en esta elección, la campaña #HablemosDeDiscapacidad insta a los principales precandidatos y precandidatas de los diversos partidos "a que cuenten públicamente por Twitter cuáles son sus propuestas para el sector".

La iniciativa, que es acompañada además con una campaña gráfica en Facebook e Instagram, apunta también a poner en evidencia algunas de las inequidades poco conocidas que sufre el colectivo de la discapacidad en el país.

Así, por ejemplo, muestra en base a datos del Indec que en la Argentina 1 de cada 5 adolescentes con discapacidad (el 20,7%) no sabe leer ni escribir; que sólo la mitad de los jóvenes de 15 años con discapacidad (el 46%) completó la primaria y que sólo un tercio de los argentinos con discapacidad (el 32,2%) accede a un empleo.

Entre las organizaciones que impulsan la campaña se encuentran también la Fundación Nosotros, la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APADEA) de La Plata, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y el Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva.

Con información de Télam