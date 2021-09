María Eugenia Vidal reconoció que no llamó a Mauricio Macri porque "era muy temprano"

María Eugenia Vidal hizo explotar las burlas en las redes sociales en las elecciones cuando dijo que arrancaron "temprano" y por eso no quiso "llamar a Mauricio Macri a las 8 de la mañana".

La broma de Vidal vs. Macri que salió mal: "No quise llamarlo a las 8 de la mañana".

María Eugenia Vidal votó en las elecciones PASO 2021 en la Argentina e hizo estallar las redes sociales cuando le preguntaron si ya había dialogado con el jefe de Juntos. "Todavía no me comuniqué con Mauricio Macri porque arrancamos muy temprano, no quise llamarlo a las 8 de la mañana", declaró en tono jocoso la primera precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires.

Igualmente, la exgobernadora de la provincia de Buenos aclaró que el ex Presidente de la Nación "siempre está invitado" a todos los encuentros de dicho espacio político.

María Eugenia Vidal votó y habló en las elecciones PASO 2021

Más allá de la broma en la que al final ridiculizó a Macri, la política de 48 años adelantó que a las 20 se presentará en el búnker en Costa Salguero y aseguró con relación a la interna en su partido con Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein: "Estoy muy orgullosa de las PASO de la Ciudad, han sido unas PASO de mucho respeto".

Al filo de la veda electoral, Vidal repasó un poco lo que fue la compaña en la antesala a estos comicios: "Fuimos un espacio que presentamos 23 propuestas y queremos llevarlas al Congreso. A partir de mañana, vamos a ir a debatir cada propuesta. Eso nos espera para los próximos meses".

"Hoy es un primer paso para definir el equilibrio en el Congreso y evitar el abuso de poder", agregó. Y, para terminar, "Mariu" recordó el objetivo de Juntos de cara a las elecciones presidenciales dentro de dos años: "Trabajamos para ser una alternativa que muestre otro modelo de país a partir de 2023".

PASO 2021 en Argentina: qué se vota

El domingo 12 de septiembre de 2021 se realizan las internas en los distintos frentes electorales, paso obligado para las generales del 14 de noviembre. Cada frente deberá superar el 1,5 por ciento de los votos válidos y las listas ganadoras serán quiénes se presenten dos meses después, cuando se elijan 24 senadores y 130 diputados.