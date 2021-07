La lista completa con los candidatos de Juntos para las elecciones 2021 en CABA

María Eugenia Vidal encabezará para diputados en CABA y Emmanuel Ferrario, en la Legislatura porteña.

Juntos por el Cambio presentó la lista definitiva en la Ciudad de Buenos Aires que responde políticamente a Horacio Rodríguez Larreta, encabezada por la ex gobernadora, María Eugenia Vidal. Como ya había anticipado El Destape, la ex gobernadora bonaerense construyó una boleta inclusiva para los aliados fundadores y empezó a copar puestos muy importantes del Gobierno porteño de cara a las elecciones 2021.

La exgobernadora bonaerense realizó hoy su primera actividad de campaña como precandidata a diputada nacional de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con una recorrida por el barrio de Belgrano, acompañada de otros integrantes de su espacio.

Finalmente, se confirmaron los nombres que integrarán la lista que no logró ser única, y que deberá enfrentarse a la comandada por el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy y el ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.

Además se confirmó la lista completa que el renovado macrismo a través del nuevo nombre Juntos presentará en la Legislatura porteña, lugar que controla hace más de una década. Allí, Emmanuel Ferrario encabezará la lista.

Por el otro lado, el legislador Leandro Santoro, la periodista Gisela Marziotta y el economista Carlos Heller quedaron confirmados como los tres primeros nombres en la lista de diputados del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. La nómina con los lugares expectantes se completa con la legisladora Lorena Pokoik en cuarto lugar y otro economista, Matías Tombolini, como quinto.

En cuanto a la boleta para legisladores la encabezará el defensor del Pueblo y sindicalista Alejandro Amor, seguido por Victoria Montenegro y Juan Modarelli. Desde el espacio Compromiso Federal anunciaban que inscribirían una boleta a legisladores encabezada por la infectóloga Gabriela Piovano para competir en las PASO.

Lista de candidatos a diputados Juntos Podemos Más para CABA

1- VIDAL MARIA EUGENIA

2- TETAZ MARTIN

3- OLIVETO PAULA

4- IGLESIAS FERNANDO

5- CARRIZO CARLA

6- SANCHEZ FERNANDO

7- AJMECHET SABRINA

8- WALTER PABLO

9- RUIZ SANDRA

10- ABREVAAYA SERGIO

11- TEULY FLORENCIA

12- FERNANDEZ BERTUZZI AGUSTIN

13- MAURI HERNANDEZ ANA LAURA

Suplente 1- ALFONSIN JUAN

S2- VERGUIZAS AGUSTINA

S3- NORDENSTROM IVAN FELIX

S4- MANFREDI CAMILA

S5- PEREZ ALEJANDRO

S6- CORNEJO DIEZ FLORENCIA

S7- DE MAYA GUILLERMO

S8- COLETTA MARIELA GISELLE

Lista de candidatos a legisladores Juntos Podemos Más de CABA

1- FERRARIO EMMANUEL

2- PARRY MARÍA INES

3- REYES HERNAN

4- MENDEZ MARÍA SOL

5- ROMERO CLAUDIO ARIEL

6- GONZALEZ ESTAVARENA MARÍA LUISA

7- LAPEÑA LUCIO DAMIAN

8- FERRERO MARIA CECILIA

9- NIETO DARIO HUGO

10- MICHIELOTTO PAOLA VANESA

11- MOLA GUSTAVO ALEJANDRO

12- BARRETO JESSICA SOLEDAD

13- ARENAZA JUAN PABLO

14- GISMONDI MILAGROS

15- CINGOLANI CLAUDIO

16- GUTIERREZ MARÍA SOLEDAD

17- BLANCHETIERE GASTON JORGE

18- MACAGNO INES MARÍA

19- PUGLIESE FEDERICO HERNAN

20- BORKOWSKI ALICIA

21- DEBESA MATIAS ALEJANDRO

22- DEISERNIA CRISTINA SUSANA

23- CASALS PABLO ROBERTO

24- LUNA VIRGINIA DANIELA

25- BORGNA MARTIN SANTIAGO

26- GRISOLIA MARIA ENRIQUETA

27- SANTOSTASI LEANDRO

28- MORALES YAMILA AYELEN

29- PASSAMONTI ANDRES GABRIEL

30- ARTUNDUAGA GONZALEZ CARLA DEL VALLE