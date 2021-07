Elecciones 2021: Nieto, el exsecretario de Macri, tiene un lugar en la lista de JxC en Ciudad

El expresidente Macri logró conseguir el noveno puesto para Nieto en la lista de candidatos para la Legislatura porteña.

El exsecretario privado del ex presidente Mauricio Macri, Darío Nieto, es precandidato a legislador porteño de Juntos en la Ciudad de Buenos Aires. Ocupando el noveno lugar, el ex funcionario forma parte de la nómina que competirá en septiembre en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Las posibilidades de que ocupe una banca son altas. Nieto es investigado por la Justicia, en el marco de la causa de espionaje ilegal en la cual se encuentra imputado.

La semana pasada, la Cámara Federal porteña solicitó que le sean remitidos los distintos elementos de prueba extraídos del celular de Nieto, antes de resolver si le confirma o no la falta de mérito con la que fue beneficiado en la causa en la que fue imputado por espionaje ilegal.



La sala segunda del tribunal de apelaciones le solicitó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que le envíe "los elementos de prueba relacionados con la información obtenida del teléfono del imputado Darío Nieto cuya situación debe ser revisada", según surge de la resolución a la que accedió Télam. Se trata de la causa cuyo trámite inició en la justicia federal de Lomas de Zamora, pero que luego pasó a Comodoro Py por decisión de la Cámara Federal de Casación penal ante planteos de los exfuncionarios macristas acusados en la investigación.



La Cámara Federal debe resolver si confirma o no los procesamientos que pesas sobre una treintena de imputados entre los que está el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, y el extitular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), entre otros.



En esa causa, Nieto fue beneficiado con la falta de mérito; decisión que fue apelada, entre otros, por el abogado Alejandro Rúa, querellante en el expediente. El ex secretario apareció en el expediente porque su nombre era invocado por la imputada exempleada del área de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, que, en mensajes de Whatsapp, decía remitirle al secretario de Macri la información que recibía de los espías con los que se relacionaba.

Del celular de Nieto ya surgieron una importante cantidad de datos. Entre ellos: