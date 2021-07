Elecciones 2021: Canosa estalló contra Vidal y dijo que no la votará

La conductora de A24 Viviana Canosa cruzó a María Eugenia Vidal, candidata de Larreta en la Ciudad. "Heidi no es Heidi, es el lobo", lanzó.

A pocas semanas del cierre de listas para las elecciones 2021, Viviana Canosa hizo recrudecer la interna en Juntos por el Cambio con un fuerte comentario dirigido a María Eugenia Vidal, la candidata de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Canosa anticipó que no votará a Vidal en las PASO y disparó: "Heidi no es Heidi, es el lobo".

Con un fuerte comentario contra la dirigente, Viviana Canosa aseguró que no está de acuerdo con la postulación de María Eugenia Vidal. "Yo no la voy a votar. Por más que venga Larreta y me diga 'votala', no lo voy a votar", afirmó. En su editorial, la periodista sostuvo que tiene dudas sobre cuál fue la actuación de la dirigente durante la pandemia.

Enojada, Canosa indicó: "¿Por qué yo debería votar a alguien que se borró durante toda la pandemia? ¿Por que debería votar a alguien que me dice que chatea Máximo y no me cuenta qué chatea?". Canosa siguió: "¿Qué relación tiene con el oficialismo? Para mi Heidi no es Heidi, es el lobo".

El sector duro de Juntos por el cambio tiene candidato

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad durante el mandato de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, confirmó a través de sus redes sociales que Fernando Iglesias será candidato a diputado en las próximas elecciones legislativas del 2021. Actualmente ocupa un lugar como diputado en representación de la Ciudad de Buenos Aires por Cambiemos, papel que desempeña desde el 2017 y por el cual es muy reconocido casi siempre por situaciones insólitas y repudiables.

En su Twitter, Bullrich escribió: "En el encuentro con Fer Iglesias pensamos en su próximo mandato. Representar a la sociedad en la búsqueda de justicia y Libertad e impedir el avance del modelo populista seguirá siendo su lucha". Mientras que Iglesias, sumó: "Con Pato Bullrich, presidenta del PRO, pensando juntos la defensa de la República en el próximo período legislativo y las mejores propuestas para un gobierno que cambie las cosas en 2023".