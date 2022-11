Alberto Fernández le tomó juramento a Santiago Maggiotti, nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat

El flamante titular de la cartera de Desarrollo Territorial ocupará el cargo de Jorge Ferraresi que renunció hace una semana. Alberto Fernández le dijo al nuevo funcionario que Jorge Ferraresi "le dejó la vara alta".

El presidente Alberto Fernández tomó juramento esta tarde a Santiago Maggiotti como nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, en reemplazo de Jorge Ferraresi. Durante la toma, el mandatario le dijo al flamante titular de la cartera de Desarrollo Territoral que Ferraresi "le dejó la vara alta".

"Me da tranquilidad que ese quipo siga trabajando, (Ferraresi), te deja la vara alta. Santiago, sé quien sos, conozco tu trayectoria y la de tu familia. Te deseo lo mejor, si te va bien, le va a ir bien a miles de familias", dijo Alberto Fernández a Maggiotti que juró "por su viejo". La ceremonia se celebró en el Museo del Bicentenario, ubicado en el subsuelo de la Casa Rosada.

Previamente, Alberto Fernández agradeció a Ferraresi por su labor durante su gestión en el área: "Agradezco tu enorme esfuerzo y la dedicación de tu trabajo, valoro tu acompañamiento. Te vamos a extrañar pese a que te vamos a tener cerca (regresa a la Intendencia de Avellaneda)", sostuvo y lo invitó a subir el estrado para darle un abrazo.

Quién es Santiago Maggiotti, el reemplazante de Ferraresi en Vivienda

Santiago Maggiotti será el actuar secretario del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat tras la renuncia de Jorge Ferraresi al cargo. Al igual que Ferraresi, Maggiotti también proviene del ámbito de la gestión municipal, ya que fue electo tres veces intendente de Navarro (provincia de Buenos Aires). Completó dos períodos al frente de esa localidad, entre 2011 y 2019, mientras que, tras su segunda reelección, se tomó licencia en 2020 para asumir el segundo cargo en importancia en la cartera de vivienda.

De este modo, el Presidente buscará darle continuidad a la administración de Ferraresi con un nuevo ministro de perfil ejecutivo, por lo que Maggiotti mantendrá todo el resto del equipo actual. Cuando despidió a su antecesora, María Eugenia Bielsa, a menos de un año de asumir, la principal crítica que trascendió desde la Casa Rosada fue que le faltaba dinamismo a su gestión.

"Confío que el equipo del ministerio que viene dando tan sólidas respuestas en el área con más de 60 mil viviendas ya entregadas, 140 mil en ejecución, 70 mil créditos y miles de soluciones habitacionales gestionadas, continuará con el mismo dinamismo que ha demostrado hasta aquí", dijo Fernández en ese sentido, al anunciar en Twitter la renuncia de Ferraresi.

Maggiotti, de 47 años, nació en Navarro el 9 de diciembre de 1974 y es de profesión economista, además de tener un máster en Administración y Política Pública. Es hijo de Santiago Aníbal Maggiotti, también electo intendente de Navarro en 1991 e históricamente ligado al duhaldismo.

Además, es actualmente presidente del PJ de Navarro. Su elección como intendente en 2011 fue histórica ya que logró desbancar al radicalismo del gobierno local luego de 12 años consecutivos. Él y su par Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas y de licencia como intendente de San Martín, serán los únicos jefes comunales del Gabinete, luego del regreso de Juan Zabaleta (Desarrollo Social) a Hurlingham.

La renuncia de Ferraresi

El presidente Alberto Fernández había anunciado hace más de una semana el alejamiento de Jorge Ferraresi como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat a partir del 1° de noviembre. A través de la red social Twitter, el Presidente confirmó, además, que Ferraresi volverá a la intendencia de Avellaneda y le agradeció "profundamente" el trabajo que realizó al frente del ministerio y su "compromiso político en el tiempo tan difícil" en el que tuvo que encarar su gestión.

Ferraresi quiere presentarse a la reelección como intendente de Avellaneda y quería volver a su cargo como jefe comunal antes de que se cumplieran dos años de su llegada al Gobierno nacional, algo que iba a suceder el próximo 12 de noviembre.

“Si no renunciaba antes del 12 noviembre, cuando se cumplían dos años de su llegada al ministerio, se podía considerar que no tenía un mandato cumplido en Avellaneda y entonces podía entenderse que aspiraba a dos reelecciones y eso era algo que Ferraresi no quería. Por eso acordó que dejará su cargo el 1° de noviembre”, explicaron los voceros gubernamentales a El Destape.