Zaffaroni defendió a Roberto Navarro por ataques de periodistas macristas

El ex juez de la Corte Suprema sostuvo que "advertir sobre los discursos de odio es sano".

El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni defendió este jueves al periodista Roberto Navarro de los ataques de sus colegas opositores, quienes pidieron que vaya preso por criticar sus discursos de odio. "Si vos largás un discurso violento hay que decir que lo frenen", coincidió.

"Lo que Navarro decía es cierto. La mayoría de la gente no comparte el discurso de odio pero hay locos sueltos", sostuvo el ex magistrado en diálogo con El Destape Radio. "Se denuncia penalmente cualquier cosa. Navarro no ha incitado a la violencia o al delito de ninguna manera", agregó y opinó que "tiene que haber una cierta pauta de ética y de autocontrol sobre las fake news". "Lo que dice Navarro es cierto. Si vos largás un discurso violento hay que decir que lo frenen", dijo además Zaffaroni, e insistió: "Advertir sobre los discursos de odio es sano".

Zaffaroni, uno de los más destacados juristas del país en materia de derecho penal, fue juez de la Corte Suprema entre 2003 y 2014. Luego, entre 2016 y enero de 2022, se desempeñó como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El ataque del periodismo macrista contra Roberto Navarro

El miércoles, la operadora macrista Silvina Martínez, que representa a Luis Majul, y el periodista Eduardo Feinmann presentaron dos denuncias judiciales contra Roberto Navarro por supuesta "incitación a la violencia" luego de un editorial en el que el director de El Destape y El Destape Radio pidió que el Estado intervenga para frenar los discursos de odio que desde los medios ligados a la oposición generan violencia en la sociedad.

En los últimos meses el discurso de odio creció de manera potencial en los medios: Jorge Lanata, Luis Majul, Eduardo Feinmann, Alfredo Leuco, Jonatan Viale, Viviana Canosa y otros comenzaron con relatos descalificatorios, insultos, agravios e incitación a la violencia. En estos meses también crecieron los escraches públicos, en muchos casos, utilizando el lenguaje tomado de la televisión.

En su comentario del pasado lunes durante el pase con Roberto Caballero en El Destape Radio, Roberto Navarro sostuvo: "Los canales no informan, generan odio e insultan. Y no hay forma que luego no aumente la violencia. Son los Viale, los Majul, los Lanata, los Feinmann. Son los que generan violencia y pasan al aire los escraches. Son tipos que tienen el poder de demonizar", y agregó: "El Estado tiene que cuidarlos para que no se despierte la violencia contra ellos. Hay que intervenir para que no empiece un odio contra odio".