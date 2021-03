Gregorio Dalbón, abogado de la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández Kirchner, se refirió a Daniel Petrone, actual juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación. Sobre su trabajo en la Justicia y lo realizado previamente, detalló: “Lo tuve en un juicio por un accidente en un tren de Castelar, y es un buen pibe. Cristina se dirigió a Petrone para darle la chance de que sea un persona honesta y que sea una persona de bien porque si llega a juicio oral, va a ser un circo”. Y además, agregó: “Esto fue un precalentamiento de Cristina. Si llega a juicio, agárrense, porque estamos en una situación insólita... Lo de hoy fue un hecho político”.

Durante la charla con El Destape Radio, el representante legal de la ex presidenta dejó en claro que “los que están pensando en renunciar van a renunciar en breve antes de ser destituidos” y se refirió, específicamente, al mensaje que dejó durante la audiencia y declaración de este jueves en Comodoro Py en el marco de la causa por dólar futuro: “Cristina, les está diciendo que como no pudieron matarla y apresarla, que no miren para otro lado porque lo que está sucediendo es responsabilidad de ellos”. Y sumó: “Cristina no va a permitir que la destruyan. Es excepcional defendiéndose y defendiendo a la democracia. Se sentó y ahora todos los jueces están temblando”.

El diálogo fue con Volver Mejores, programa que conduce Dady Brieva, Dalbón avisó que “en Comodoro Py están cagados hasta las patas” y destacó: “Pensaron que se quedaban ocho años y dejaron los dedos marcados. Hicieron tanta barbaridad en la justicia y descubrimos todo”. Mientras que, por otro lado, sobre los funcionarios macristas que fueron sobreseídos por, el juez fallecido, Claudio Bonadío expresó: “No le quiero pegar a un tipo que está muerto pero evidentemente, Claudio Bonadío, tenía un fetiche con Cristina. La persecución a Cristina está a la luz. Le sacó un pato de vidrio que luego le devolvió”.

En el marco de la causa de dólar futuro, Cristina Kirchner cargó fuertemente contra el Poder Judicial, responsabilizándolos por la megadevaluación y crisis económica que desencadenó el gobierno de Mauricio Macri durante sus cuatro años de mandato. Incluso, los acusó por contribuir para que el ex mandatario gane las elecciones. "Son responsables de lo que pasó y está pasando", dejó en claro duramente.

La actual presidenta de la Cámara de Senadores presentó sus alegatos para pedir su sobreseimiento y apuntó contra el lawfare que, según sus dichos, "sigue en su apogeo". Además cuestionó a Casación por el llamado a la primera declaración, el 1° de marzo pasado y chicaneó a los jueces y secretarios judiciales por "desconocer la Constitución Nacional" argumentando que se ignoran sus artículos cuando se trata de acusarla.

