Aníbal Gómez: “El Modelo Formoseño transformó la realidad de los ciudadanos y no estamos dispuestos a perderlo”

El ministro de Desarrollo Humano de Formosa, Aníbal Gómez, brindó un acto en el marco de un operativo solidario en la localidad de Tres Lagunas.

En el marco del Operativo Solidario "Por nuestra gente todo" que se realizó en Tres Lagunas este sábado 2 de septiembre, el ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, Aníbal Gómez, se refirió al crecimiento del interior provincial que fue concretado “gracias a la visión del gobernador Gildo Insfrán”.

En principio, se acordó de las vivencias de su niñez ya que el acto se hizo en Tres Lagunas, el pueblo de donde es oriundo. "Lo decía José Ingenieros, el terruño es la patria del corazón, porque de los sentidos de las personas, el amor a su tierra es uno de los más naturales y fuertes”. También recordó a los peronistas de la localidad incluyendo a su padre, Eulogio Gómez, quienes acompañaron al gobernador Insfrán desde sus inicios. “Fueron puntales en la conformación del peronismo de Tres Lagunas” , dijo.

Asimismo, indicó que este operativo integral forma parte de las políticas públicas del gobierno de Formosa: "Hace muchos años recorre todo el territorio provincial porque este es un estilo de vida, comprometida con la gente”. Y mencionó que “en la década del 80 la realidad era otra, no había asfalto y cuando llovía era imposible salir o entrar a los pueblos, hoy podemos ir donde queremos, a General Güemes, a Laguna Blanca, Pirané”, añadiendo que “tampoco había energía eléctrica, agua potable, hospitales, ambulancias ni caminos

“Eran innumerables la cantidad de dificultades que teníamos, pero el gobernador, con su visión, propone esta idea política y sin dudarlo todo el equipo y el pueblo decide acompañarlo en esa idea, en ese proyecto que tenía para transformar la realidad de los pueblos a través de la política”, añadió. De esa manera, resaltó: “Hoy vivimos una realidad diferente a aquella época, tenemos colegios secundarios, escuela especial, hospital, laboratorio de análisis clínico y si no se puede resolver acá, los pacientes son derivados a Laguna Blanca o Formosa capital, para encontrar las respuestas a sus dolencias de salud”.

En esta misma línea, Gómez se refirió a las aguas del Riacho He Hé que viene a través del Bañado La Estrella y a su vez del Río Pilcomayo, proveyendo agua a los pequeños productores de la zona. “Recuerdan el cauce seco, años vivimos con esa situación y proyectos políticos que prometían que iban a llenar de agua ese riacho y nunca pasó eso. Tuvo que venir el gobernador Insfrán para que todo los riachos y causes de la provincia tengan agua para la producción y el consumo humano”, señaló.

Gómez continuó refiriéndose al ámbito educativo, expresando que “la educación es el nuevo rostro de la justicia social”, y de ese modo destacó: “El primer mandatario cumple con su palabra, porque además de crear muchas escuelas, colegios secundarios y niveles terciarios también ha hecho realidad la creación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca”.

“Acá, tan cerca, se encuentra esta casa de estudios permitiendo que los formoseños y formoseñas puedan estudiar enfermería universitaria”, añadiendo que muy pronto tendrán otras ofertas académicas, sostuvo también. Y finalizó: “Esto se da gracias a que el Gobernador ha consolidado el Modelo Formoseño que transformó la realidad de los ciudadanos y eso, nosotros no estamos dispuesto a perderlo, vamos a seguir trabajando para que nuestra provincia continúe este camino de desarrollo”.

Gildo Insfrán advirtió sobre Javier Milei: "Sus medidas no se pueden hacer en un sistema democrático"

La campaña de cara a las elecciones 2023 comenzó formalmente este sábado y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, aprovechó una recorrida en la localidad de Tres Lagunas para dar un fuerte discurso a favor de la unidad del peronismo y lanzar una advertencia sobre una posible victoria del candidato libertario Javier Milei. "Los nacieron después del 83, creen que vivir en democracia es un estado natural. Pero, el sistema democrático está en peligro. Está en peligro no porque yo sea un apocalíptico, sino porque todas sus medidas no se pueden hacer en un sistema democrático no se puede hacer", alertó.

"Por eso, vengo a pedirles a ustedes, que trabajemos todos, casa por casa y con los que están confundidos, porque hoy las redes sociales y los medios masivos de comunicación pesan mucho, pero pesa mucho más la militancia cuerpo a cuerpo que sabemos hacer", continuó el Gobernador formoseño y agregó: "También hay que pelear en redes sociales y demás yerbas, pero discutir, porque el aparatito lleva noticias terribles al instante, pero no transmite emociones que solo se logran en el mano a mano. Hay que convencer".

Insfrán se refirió al resultado de las PASO de agosto, en las que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, ganó, pero Milei obtuvo un cuarto de los votos. "Yo no puedo entender que en Formosa mucha gente re humilde haya votado a este señor, si se le puede llamar señor. Ustedes lo ven en la tele como es. De la otra señora (su compañera de fórmula) no digo nada, viene recargada. Vengo a pedirles a ustedes que el 22 no queda otra, hay una sola oportunidad para seguir manteniendo nuestro status de obras, condiciones de avance, educación pública, salud pública", aseguró.

A lo largo de su discurso, en el marco del operativo Por Nuestra Gente Todo, recordó las obras realizadas, las que están en ejecución y, también, las proyectadas para el futuro. Uno a uno habló de los proyectos en desarrollo y cuán avanzados están: "La construcción del centro de salud de laguna gallo 20%, pileta municipal 60%, construcción CDI 90%, construcción 40 viviendas 75%, la nueva planta de agua potable de 100 metros cúbicos hora y hoy tenían 150 m cúbicos día. Cuando esté la nueva planta, van a tener 100 mil litros por hora. Imagínense la diferencia, está en 86% de avance. Acueducto de 3150 metros para alimentar la planta 75%, toma de agua cruda 70% de ejecución. El reservorio tiene o va tener 194250 metros cúbicos y está en el 62% de ejecución".