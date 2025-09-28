El editorial de Roberto Navarro en TTxB: "Milei al Gobierno, Trump al poder"

En una nueva emisión de Te toman por boludo (TTxB), en El Destape 1070, el periodista Roberto Navarro cuestionó la influencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el jefe de Estado argentino, Javier Milei. "Milei al gobierno, Trump al poder", expresó Navarro en su editorial.

El periodista explicó que Trump "le está dando órdenes" a Milei, días después de la reunión bilateral en la que el mandatario estadounidense le regaló un tuit impreso al libertario. "Nosotros somos los que votamos, no Trump", insistió Navarro.

Además, habló sobre el préstamo que el Tesoro estadounidense podría darle a la Argentina. "Este es el segundo rescate que le hacen a Milei. Hace cuatro meses llegamos a una situación de precipicio y, cuando estaba cayendo el gobierno de Milei, lo sacó del precipicio el Fondo Monetario Internacional".