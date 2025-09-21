El editorial de Roberto Navarro en TTxB: "Milei se cae solo"

Una nueva editorial de Roberto Navarro en TTxB

En una nueva edición de Te toman por boludo (TTxB), el director de El Destape Roberto Navarro analizó este domingo lo que fue una de las peores semanas para el gobierno de Javier Milei y anticipó que "lo que se viene es feo" y dijo a los diputados y diputadas que tienen la "obligación" de hacerle un juício político al Presidente. "Milei no puede hacer lo que quiere. Está en un hilo por culpa de él", analizó Navarro y descartó que se deba al "riesgo kuka" sino más bien porque los propios aliados se le "dieron vuelta".

El director de El Destape afirmó que el posible rescate que de el Tesoro de los Estados Unidos a Milei, según él anticipó el viernes pasado a un medio cordobés, debe ser rechazado de ilegítimo. "¿Qué le van a pedir a cambio? No lo vamos a saber hasta dentro de mucho tiempo", respondió. Y siguió: "¿Esa plata es para los jubilados? ¿Para los del Garrahan? ¿Para la ciencia? ¡No! Es para los amigos de Caputo".