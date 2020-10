La Directora General de Educación de la provincia de Buenos Aires se refirió al plan de regreso a claases presenciales y destacó que dependerá de evaluaciones epidemiológicas. En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), Agustina Vila, especificó que "el regreso presencial a las escuelas se puede dar en lugares donde el virus esté contenido, en niveles bajos o nulos" y que "no van a volver todos a la vez, será progresivo".

En ese sentido, remarcó que "el regreso a las aulas va a estar dado por evaluaciones epidemiológicas" y que "se considera los ciclos 2020 y 2021 como una unidad pedagógica".

Por otro lado, se refirió al plan Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación, lanzado ayer por la Provincia: "Es un programa de revinculación educativa. Sabemos que la pandemia profundizó las desigualdades preexistentes. Tiene 2 líneas. Por un lado, los más de 11.000 docentes suplentes puedan estar abocados a la continuidad pedagógica con visitas domiciliarias".

"Sumamos una convocatoria a todos los estudiantes avanzados de todos los institutos de formación docente de la provincia. Hay chicos que no perdieron vínculo con la escuela pero registramos que hay baja devolución. Desde el primer momento hay docentes que realizan esta tarea de seguimiento de los chicos y chicas. La falta de conectividad no contribuye. Pero no es la única razón. Hay situaciones afectivas o vulneración de otros derechos".

Al respecto, la funcionaria remarcó: "Es importante reforzar la presencia de docentes en las casas de estos estudiantes. La escuela no es reemplazable pero en este contexto necesitamos otras formas. El ciclo lectivo 2020 continuó de una forma distinta pero nunca se interrumpió. Presentamos ante el gobierno nacional un plan jurisdiccional de regreso seguro a la escuela".