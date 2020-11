La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, le envió un mensaje especial a los docentes tras los polémicos dichos a diferencia de su par de la Ciudad, Soledad Acuña, sobre la “militancia” en las escuelas por parte de los docentes y hasta instó a los padres y madres a denunciarlos.

En declaraciones a Tarea Fina en Radio Provincia, Vila se distanció de Acuña y se mostró en contra de la postura realizada por su colega. ¿Qué ocurrió? Recordemos que la ministra de Educación en CABA atacó a los docentes por su formación y militancia política, acusándolos de "no enseñar a pensar" sino de "adoctrinar a los estudiantes y las estudiantes". Además invitó a que los padres y madres denuncien a esos maestros como forma de prevención.

Durante la entrevista, la directora de Cultura y Educación dejó en claro que “las generalizaciones son injustas y ofensivas” y “para nosotros los trabajadores de la educación son siempre parte de la solución de los problemas y desafíos estructurales del sistema educativo”. Estos dichos trajeron muchas consecuencias: enojo desde la docencia y apoyo desde los medios opositores que impulsaron la idea del "adoctrinamiento K".

Con respecto a su gestión actual, Vila destacó: “Recuperamos mesas que no estaban activas donde trabajamos no sólo lo vinculado a las cuestiones salariales, sino a la dimensión formativa y las problemáticas generales de la enseñanza y el aprendizaje”. Y agregó: “En estos meses difíciles, la capacidad, creatividad y compromiso de los trabajadores docentes, junto a funcionarios de cada distrito, el acompañamiento de las familias y dedicación de los estudiantes nos han permitido sostener la continuidad pedagógica y eso es motivo de orgullo”.

Criticando fuertemente al gobierno de Mauricio Macri, la titular dejó en claro que “los últimos 4 años no se caracterizaron por el fortalecimiento de la educación, se redujo el presupuesto y sin inversión no hay infraestructura, salarios ni carrera docente”. Mientras que, en relación al ciclo lectivo del próximo año, sentenció: “En la medida en que la epidemia cede y la vacuna llegue será mejor, pero unos meses más el virus nos va a acompañar lamentablemente. El 2021 contempla la dimensión presencial y la no presencial porque nos tenemos que anticipar a cualquier escenario”.