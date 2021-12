Inesperada confesión de Duhalde sobre De la Rúa: "Estaba muy empastillado"

El expresidente interino reapareció en los medios con una fuerte confesión sobre Fernando De la Rúa a días de abandonar la Casa Rosada en helicóptero.

En el marco de los 20 años de la crisis de 2001, el expresidente interino de la Nación y exgobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, reapareció en los medios y reveló un detalle sobre los últimos días del radical Fernando De la Rúa al frente de la presidencia. "Estaba muy empastillado", confesó.

Eduardo Duhalde arranca la entrevista relatando la transición de Gobierno tras la renuncia de Fernando De la Rúa en diciembre de 2001, en el marco de la crisis económica, social y política que tuvo su clímax cuando el otrora ministro de Economía Domingo Cavallo instauró el corralito.

"Fue una sucesión rarísima que le correspondía a la Unión Cívica Radical porque eran quienes gobernaban, quienes tenían la mayoría", inicia Duhalde. Sobre los días previos a ser electo por la Asamblea Legislativa, quien fuera electo senador en octubre del 2001, relató cómo veía al Presidente saliente.

"(El expresidente, Fernando) De la Rúa había quedado muy mal con la renuncia de Chacho (Álvarez). Estaba muy empastillado, me acuerdo que cuando llevamos la salida que habíamos puesto en marcha nosotros, ni siquiera contestaba", reveló en diálogo con IP Noticias.

En esa línea, expresó que "la crisis era multicausal". "Me puse de acuerdo con (el expresidente Raúl) Alfonsín, yo me negaba a asumir, le dije que no era suicida. Él me dijo 'no sabía que tenía un amigo cobarde' y me retó. Me retaba porque no aceptaba un 'no' como respuesta", agregó sobre la decisión fue tomada a través de un amplio consenso en el peronismo y el radicalismo para que Duhalde condujera el país hasta el 10 de diciembre de 2003 a fin de agotar el ejercicio cuatrienal para el que había asumido De la Rúa en 1998.