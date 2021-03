Vanoli comparó a Bonadio con un árbitro: "Dijo siga siga"

El ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli habló sobre la acusación en su contra por la causa “dólar futuro” y cargó contra el juez federal fallecido Claudio Bonadio. Además, planteó que “hubo una pericia de expertos de la propia Corte Suprema de Justicia en la que reconocieron de forma unánime que no hubo ningún perjuicio al Central, que se cumplieron todas las normativas e incluso que el haber operado a futuro permitía estabilizar la economía en un momento de elección”.



En una entrevista con El Destape Radio, el economista advirtió que “es una causa totalmente inventada. Comunicadores de medios concentrados insospechados de simpatía con el actual gobierno dijeron que es un disparate” y criticó: “Llevamos más de 4 años de causa absurda en la que hay una estigmatización mediática”.

“Esta causa tuvo un efecto muy claro en el resultado electoral del 2015 y esto generó sufrimiento en toda la población. Esta causa se inició porque querían un banco central que devalúe. Por supuesto que yo no me presté a eso y renuncie”, aseveró el ex funcionario.



Asimismo, Vanoli apuntó que “una justicia que fue funcional al macrismo termina en la diaria perjudicando a toda una población que siente que no hay justicia y que se inventan causas” y reiteró que “los peritos dicen claramente que el Banco Central globalmente tuvo una ganancia récord en 2015. No hubo perjuicio y quedó demostrado que en mi gestión las operaciones a futuro tuvo ganancias”. Además, aclaró que “si hubo esa pérdida en las operaciones de futuro tuvo que ver con una decisión política de Macri y Sturzenegger de hacer una devaluación que era evitable”.



En ese sentido, cargó contra el juez federal: “Mientras Bonadio esperaba encontrar a quienes habían comprado operaciones de futuro vinculados a Cristina o Axel Kicillof, lo cierto es que quienes habían comprado a futuro cuando Macri ganó las elecciones fueron muy altos funcionarios del gobierno de Macri y eso nunca se investigó”.

“Bonadio hizo como el juez Lamolina de fútbol que decía ‘siga siga’. Si el juez entendió que hacía algún delito lo que tendría que haber hecho era suspender, investigar y si lo habìa suspender los pagos”, disparó.



Por último, replicó que “lo que querían era una causa política para generar inestabilidad para que yo renuncie al Banco Central y después lo usaron para perseguir a Cristina y a más funcionarios” y recordó que “se hizo una contradenuncia y el juez Bonadio la archivo rápidamente”. “La causa es un ejemplo de cuando se usa a la justicia a quienes tienen una mirada nacional y trabajan para los intereses del país”, concluyó.