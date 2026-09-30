Del DNU de Milei a la Corte Suprema: qué pasó con la Ley de Tierras

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la discusión sobre la venta de tierras argentinas a extranjeros quedó atravesada por una disputa tanto política como judicial. La derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70, judicializada y frenada por una cautelar, volvió a estar vigente gracias a la Corte Suprema. Ni en el Congreso el oficialismo había podido avanzar con sus cambios a esa ley, que ahora quedó derogada por orden del Poder Judicial.

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Este martes, la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la denominada Ley de Tierras Rurales, al considerar que la entidad que promovió la demanda carecía de legitimación.

El máximo tribunal, integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó que una asociación pueda accionar en defensa de la soberanía territorial como si fuera un derecho de incidencia colectiva amparado por el artículo 43 de la Constitución Nacional. De esta manera, el Poder Judicial anuló la cautelar y dejó firme parte del DNU 70/23.

El DNU y el primer rechazo de la Justicia

Fue en diciembre de 2023 cuando el Gobierno de Milei lanzó este mega decreto que, entre muchos otros planteos, contenía la derogación de la Ley de Tierras, establecía desde 2011 que los extranjeros no podían poseer más del 15% de las terrenos rurales del país.

La medida fue judicializada rápidamente tras un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y en enero de 2024 quedó suspendida por una cautelar del juez federal Ernesto Kreplak. Luego, la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional esa derogación y sostuvo que cualquier modificación debía pasar por el Congreso.

La caída del proyecto de Milei

Fue recién en marzo de 2026 que el oficialismo llevó al Congreso su proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía, entre otras cuestiones, la eliminación de las restricciones a la venta de tierras en manos de extranjeros establecidas en la Ley de Tierras.

Tras la presión social en las calles y ante la falta de consenso de la mayoría de los bloques opositores y dialoguistas, este apartado finalmente fue quitado de la ley, sancionada sin los cambios en tierras.

Ahora, casi dos meses después de que esas modificaciones queden truncas en el Congreso, la Corte Suprema revocó aquel fallo de la Cámara Federal de La Plata y volvió a poner en vigencia la derogación de la Ley de Tierras