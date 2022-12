Una mujer denunció que el fiscal Luciani la amenazó y que otro hombre la quiso golpear

Se trata de la abogada Clara Abelenda, quien cenaba en un restaurante de Mar de Plata junto a su pareja, el consultor Artemio López. El fiscal de la Causa Vialidad le dijo: "A vos también te vamos a juzgar". Uno de los comensales que estaba con él agarró del brazo a la mujer e intentó pegarle un golpe.

Una mujer denunció que el fiscal federal Diego Luciani la amenazó y que otro hombre que cenaba junto a él la quiso golpear. Se trata de la abogada Clara Abelenda, quien cenaba en un restaurante de Mar de Plata junto a su pareja, el consultor Artemio López. El acusador de la Causa Vialidad por la que fue condenada la vicepresidenta Cristina Kirchner la semana pasada le dijo: "A vos también te vamos a juzgar". Mientras que uno de los comensales que estaba junto al funcionario judicial la agarró del brazo e intentó pegarle un golpe, según afirmó en exclusiva la letrada a El Destape.

La amenaza sucedió el sábado por la noche en el restaurante "Lo De Fran", en esa ciudad balnearia. Abelenda dio su versión ante las preguntas de este portal. "Estábamos cenando y entra Luciani. Yo me empecé a sentir mal cuando lo vi. Me empecé a descomponer. Se sentó atrás nuestro. Al mozo le pregunté y me confirmó que era él. Yo empecé a decir 'qué asco' porque me hizo mal, me daban ganas de vomitar", contó la abogada.

El fiscal se encontraba acompañado por su esposa y dos parejas más. Eran seis personas. A los 15 minutos del violento episodio se levantaron luego de comer solo la entrada y comenzaron a irse del lugar, según relata Abelenda. Ahí comienza un cruce. "Cuando se para, yo me paro y le digo ¡la historia te va a juzgar!", afirmó Clara. Y Luciani y su entorno comienza con violenta respuesta.

"Luciani ahí se da vuelta, con un odio. Siento que me va a pegar, que me va morder con esos dientes que tiene. Y me dice: ¡A vos también te vamos a juzgar'", rememoró. Luciani la amenazó varias veces con esa frase a los gritos, relató la letrada.

Otro hombre, que estaba con el fiscal, la trató con violencia. "El tipo en vez de separarlo a Luciani me agarró el brazo y me lo torció. Y sentí que me estaba por pegar una trompada", reveló la abogada a El Destape. Luego, sigue, un hombre que estaba cenando en el lugar le gritó al amigo del fiscal: "Con una mujer, no". Y agregó Clara: "También una chica que estaba dijo: '¿qué te pasa, loco?'".

Según la abogada, el hombre que la violentó "es un hombre que he visto en la televisión alguna vez". Pero aún no pudo ser identificado. Desde el restaurant les prometieron que para este martes ya van a estar disponibles las grabaciones de las cámaras de seguridad. "No hubo aplausos ni ovación, solo una mujer que gritó 'aguante Luciani', nada más", expresa Clara.

Clara Abelenda

La pareja de Abelenda es el consultor político Artemio López, quien también habló en exclusiva con El Destape y afirmó: "No hubo escrache ni nada. Es violencia a una mujer. Es una mujer sola diciendo una cosa y la quieren trompear. Y encima generó la reacción a su favor de gente que obviamente no es K". López, con bronca y notablemente conmovido, cerró: "No es una cuestión política, es una cuestión muy violenta de Luciani. Es un tipo con una mujer a diez centímetros y el otro que la quiso trompear. No hay ninguna justificación de nada. Es el descontrol de Luciani. Es un funcionario, no puede responder así. Es grave ese intento de agresión. Y encima esa amenaza de que la iban a juzgar. Como si fuese de un grupo de tareas".

Por su parte, el fiscal Luciani habló con Clarín y relató: “El ambiente estaba enrarecido y no nos sentíamos cómodos, comimos unas entradas y decidimos irnos. Pedimos la cuenta y ese mismo mozo se nos acercó para saber si queríamos quedarnos y pedir algo más. Le conté que no me había sentido cómodo y, ante su sorpresa, le expliqué por qué”, añadió. Además, el fiscal le contó al mozo que la mujer de al lado lo “había insultado y que él había estado riéndose con ella a carcajadas”. En esa línea, remarcó: “Yo no había hecho nada malo, así que no tenía por qué recibir un insulto”.

Por último, confirmó el violento momento de parte de su entorno. Luciani le dijo al diario del multimedios que algunas personas empezaron a aplaudirlo y que la señora se le abalanzó de manera violenta. “La persona que estaba saliendo conmigo puso su brazo para que no me pegara y otro comensal le gritó que no se metiera con una mujer”, apuntó.