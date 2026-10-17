En un nuevo aniversario por el Día de la Lealtad Peronista, el Partido Justicialista reclamó la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner al plantear que es víctima de proscripción como lo fue Juan Domingo Perón en 1945 y durante 18 años. También convocó a todo el peronismo a tomar una "responsabilidad histórica" de "luchar y construir las condiciones políticas necesarias" para su liberación.

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"La persecución contra Cristina no es un hecho aislado. Es el instrumento de un modelo económico que necesita disciplinar a quienes defienden los derechos de las mayorías, la industria nacional, el trabajo y la soberanía. Es el mismo mecanismo que se aplicó contra Perón: cuando no pueden vencer en las urnas, recurren a la proscripción", dice el comunicado del PJ.

Un paralelo histórico: del 17 de octubre de 1945 al escenario actual

En el texto, titulado "Ayer por Perón, hoy por Cristina. Volvamos a dar vuelta la historia", el partido recordó cuando el 17 de octubre de 1945 miles de trabajadores marcharon a Plaza de Mayo para reclamar la liberación de su líder. El por entonces titular de la Secretaría Trabajo y Previsión había sido encarcelado días antes por las Fuerzas Armadas por haber reconocido "a los trabajadores como sujetos de derecho".

"Exigían la libertad de Perón. Y no se fueron hasta conseguirla. Cerca de la medianoche, Perón habló desde los balcones de la Casa Rosada a un pueblo que se había hecho protagonista de su propio destino. Ese día nació el peronismo y los peronistas lo celebramos como Día de la Lealtad", señaló el PJ.

Pero además de aquella gesta, el partido aseguró que "no fue la última vez que el poder intentó silenciar el movimiento nacional" y recordó que el peronismo estuvo 18 años proscripto tras el golpe de Estado de 1955. "Fue proscripto, su líder exiliado y hasta su nombre prohibido. Pero la voluntad popular, organizada y perseverante, logró lo que parecía imposible: el regreso de Perón a la Argentina", se agregó en el comunicado.

La Causa Vialidad y los argumentos del PJ sobre la condena

Para el PJ, la expresidenta Cristina Kirchner atraviesa una situación tras haber sido "condenada sin pruebas" en el caso Vialidad, en el que "se torció el derecho y se falsificaron los hechos, por parte de un tribunal cuyo presidente jugaba el fútbol en la quinta de Mauricio Macri con el Fiscal que acusaba".

"No se trata de justicia: se trata de proscripción. Se busca impedir que el pueblo vuelva a elegir a la dirigente política más importante de la oposición", advirtió el PJ sobre la condena, que le impone a la expresidenta la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El pedido de movilización para "tumbar la proscripción"

Frente a esto, el partido convocó a toda su militancia, organizaciones, trabajadores y "a todos los sectores democráticos del país" a asumir "una responsabilidad histórica" de "luchar y construir las condiciones políticas necesarias para lograr la libertad de Cristina y el fin de su proscripción".

"Así como aquel pueblo cruzó el Riachuelo para rescatar a su líder, hoy nos toca a nosotros organizarnos, movilizarnos y unirnos. La lealtad no es una efeméride: es una obligación de todos los y las peronistas", concluye el comunicado.