Kicillof en el Día de la Lealtad: "Construir una alternativa que termine con la pesadilla"

Desde el Partido Justicialista bonaerense, el gobernador Axel Kicillof se expresó por el Día de la Lealtad peronista y agradeció la importante participación de la militancia. "Nos querían callar, nos querían esconder, nos querían terminar y acá estamos", apuntó en el inicio de su discurso. También cargó contra la idea de la libertad que quiere imponer el presidente Javier Milei, lo trató de "che pibe" de EE.UU. y lanzó: "Sin justicia social no hay libertad verdadera".

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El acto, en el centro de eventos culturales y deportivos "Juan Domingo Perón" de la localidad de González Catán, partido de La Matanza, se inició pasadas las 12 del mediodía. Previo al comienzo, Fabio Santana, excombatiente de Malvinas, entregó una bandera con la frase 'Las Malvinas son Argentinas' al mandatario provincial antes de cantar el Himno Nacional Argentino.

"¡Axel Presidente, Axel presidente!", coreó el público presente frente a la sonrisa de agradecimiento de Kicillof, con los dedos en V en alto, mientras la vicegobernadora Verónica Magario daba su discurso. "Está la necesidad de construir un líder que nos saque de esta historia, democráticamente en las próximas elecciones y si tenés que ver con algo de eso Axel... bienvenido. Construyamos los liderazgos que hay que construir para estos tiempos", manifestó mientras el Gobernador asentía.

Al momento de tomar la palabra, Kicillof remarcó que "nos invade la alegría y la fuerza de la militancia organizada" y agradeció la presencia de la gente que "desbordó" el acto en La Matanza. "Nos querían callar, nos querían esconder, nos querían terminar y acá estamos celebrando el Día de la Lealtad, celebrando a Perón y a Evita", lanzó.

"81 años después seguimos celebrando porque ese día se produjo en Argentina una gesta histórica que nos cambió para siempre: les dio voz a los que no la tenían, les dio derechos a quienes no tenían derechos y participación política a marginados y excluidos. Después de ese 17 de octubre, la Argentina fue otra. Fue una revolución económica, política y social", recordó.

El Gobernador realzó la figura de Juan Domingo Perón y remarcó que "nos enseñó una forma de gobernar" y durante su discurso, lo citó: "Todos les prometían todo y no les daban nada; yo encontré una novedad sencilla. No les prometí nada, pero les di absolutamente todo" dijo con emoción. Y añadió: "Perón nos enseñó de qué se trata la verdadera libertad, algo que está más vigente que nunca, la libertad que está en nuestro himno, que nos convirtió en un país independiente".

"¿Dónde está la verdadera libertad? Lo vuelvo a decir y el que dudaba, hoy después de tres años de este experimento ya lo sabe bien: Sin justicia social no hay libertad verdadera, sin justicia social hay privilegios, explotación y desigualdad", sostuvo con firmeza.

Kicillof remarcó que, desde aquel 17 de octubre, "el peronismo se convirtió en la fuerza transformadora de la Argentina, en el siglo XX y también en el siglo XXI con Néstor y Cristina, hoy injustamente presa por defender nuestras banderas". En esa línea, indicó que el movimiento se transformó en "parte constitutiva de nuestra cultura nacional".

"Este 17 de octubre es distinto porque es distinto el contexto, la situación, los desafíos y las tareas a la que nos convoca. Nos toca vivirlo en una Argentina gobernada por una expresión, probablemente la más payasesca, de la ultraderecha internacional. Nos toca vivir en un país donde quien lo gobierna dice que la justicia social es un robo y una aberración", lanzó contra Milei. Y se refirió a la posible del papa León XVI: "Hoy leí que el papa salió a dar la misa y hacer sus tareas... Me gustaría que alguien se anime cuando venga, si lo logra -y esperamos que se recupere-, que la justicia social es un robo; la justicia social es eso: es justicia y es para todos".

Kicillof señaló que Argentina se convirtió en un país donde "nos quieren cambiar la independencia económica por la receta de la dependencia, de la extranjerización, de las finanzas, por el colonialismo y la falta de soberanía política". En esa línea, marcó: "Argentina no puede y no va a recibir órdenes del extranjero, de Estados Unidos o de Israel. No puede tener un che pibe de los mandados de Donald Trump".

"Acá, desde el PJ bonaerense y de la provincia, no esperamos un segundo. No dudamos, no nos escondimos. Desde el día 1 del gobierno de Milei estuvimos en la calle acompañando a los que luchan, a los trabajadores, a las mujeres, a los empresarios, a los estudiantes, a los investigadores, a los docentes. ¡No nos escondimos ni un minuto!", afirmó. Y enumeró que, durante todos estos meses, repusieron medicamentos que sacó el gobierno nacional, abrieron centros universitarios y realizaron obras públicas y escuelas.

Con respecto a las tareas y obligaciones del peronismo, el Gobernador habló de "construir una alternativa el año que viene y que en las urnas se termine con la pesadilla que nos gobierna". Pidió "que este 17 de octubre sea la largada para ese triunfo que nos espera en el 2027" y que a pesar de las equivocaciones, bajo los principios de la doctrina, "estén a la altura de estos tiempos".

Sobre el cierre, Kicillof aseguró que "tenemos un adversario poderoso, con recursos y apoyos internacionales", por lo que es necesario comprender que "el adversario está allá, es contra ellos, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista", recordó. Y sentenció: "Cuentan conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país, para asumir las responsabilidades que tocan. El peronismo va a volver a gobernar el año que viene, hay que representar a nuestro pueblo y recuperar la Argentina para los argentinos".

Los diferentes actos en el AMBA

Más allá de la presencia de Kicillof en el PJ bonaerense, el Día de la Lealtad peronista se celebró en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Según confirmaron en la previa habrá un total de cuatro (4) encuentros que reunirán a distintos espacios dentro del justicialismo.

La Cámpora se movilizará al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111, bajo el lema "Lealtad a Perón, a Cristina, al pueblo" a partir de las 15.30 horas. Allí dirá presente el kirchnerismo "más puro". El gran ausente de la jornada será Máximo Kirchner, quien está en Chaco junto al senador nacional, Jorge Capitanich, en el PJ chaqueño.

La Liga de Intendentes de la provincia de Buenos Aires también tendrá su foto aparte, cuando hagan un encuentro a las 18 horas en la casa del PJ de Moreno, en Juan Bautista Alberdi, 49. En tanto, desde el Frente Renovador detallaron a El Destape que "no habrá un gran acto", sino que se definió que "se festeje con los compañeros en cada distrito sin un acto centralizado". Amén de ello, la presencia de Sergio Massa en alguno de los encuentros narrados es una incógnita.

Finalmente, la CGT celebrará los 81 años del Día de la Lealtad este viernes a partir de las 16 horas. El encuentro será en la sede de Azopardo 802. El slogan para la convocatoria es "lealtad al trabajo, lealtad a la producción, lealtad al desarrollo, lealtad a la soberanía nacional y lealtad a la Justicia social". Y además citaron al Papa Francisco al recordar la frase: "El trabajo es un derecho fundamental para la dignidad de una persona".