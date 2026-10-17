Algoritmo 2027: los números de Milei, el cálculo de Axel y las cuentas de Cristina

Javier Milei, Axel Kicillof y Cristina Kirchner

Las cuentas políticas no se resuelven en una planilla de cálculos. Se gestionan con algoritmos complejos que, de manera invariable, dejan ganadores, perdedores, heridos y vigorizados. El jueves 15, la oposición no reunió los 129 diputados que necesitaba para sesionar contra el decreto 70/23 y el Gobierno anotó un triunfo que ya se disputan puertas adentro. Javier Milei, desde su quinta visita a Estados Unidos en lo que va del año, celebró enalteciendo a Martín Menem con Karina a su lado. El clan Caputo, que patrocina a Patricia Bullrich para la vicepresidencia, respondió con una ráfaga de artillería contra el Islam.

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La puja entre sectores internos por integrar la fórmula indica que Milei cree tener despejado el camino hacia la disputa por su reelección. La certeza se sustenta en el patrocinio de la administración Trump, expresada a través del secretario de Hacienda, Scott Bessent. "Nuestro candidato es Milei", afirmó, palabras más o menos, en una entrevista donde afirmó que tiene la chequera lista para usar como respaldo financiero en caso de necesidad. La sucesión de declaraciones, incluida la voluta de Milei sobre un bazooka de 125 mil millones de dólares para confrontar una corrida, expresan la fragilidad del programa financiero que ancla el tipo de cambio, pilar del plan de estabilización por inanición. En la cuenta del presidente, esta semana se acumularon más números negativos de la economía como consecuencia de ese plan.

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El quórum que no fue

La sesión especial del jueves buscaba derogar el decreto 70/23, el pilar del modelo minarquista. Se cayó por falta de ocho diputados: la oposición no llegó a los 129. En la previa, el caputismo había ensayado una jugada: cargarle a Karina y a los Menem un eventual fracaso en la Cámara que preside el vástago Martín. La Secretaria General, que en principio desistió de viajar para seguir el asunto en persona, finalmente tomó el vuelo a Washington junto al canciller Pablo Quirno poco antes de que el blindaje se hubiera consumado. Le tuvo fe a las operaciones que había activado para salvar el DNU.

La primera fue judicial: Santiago Viola, número dos de Justicia, negoció con la Corte el fallo que devolvió la vigencia a la ley de tierras. El Gobierno cedió esa pieza para salvar el decreto. La segunda fue política: Diego Santilli y los Menem trabajaron con el PJ aliado y la UCR en un toma y daca que se inició en París. Los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) aportaron a la cuenta de ausentes, en la que también se anotaron diputados de los gobernadores de Santa Fe, Jujuy, Neuquén y Santa Cruz. Los del catamarqueño Raúl Jalil, aliado contumaz, dieron quórum cuando ya se sabía que era inútil. Cálculo de política infinitesimal.

El mapa de acuerdos se tejió con método: Karina Milei instruyó al jefe de Gabinete para cerrar reuniones individuales, y el Gobierno negoció provincia por provincia. Hay ocho posibles listas conjuntas, cuatro encaminadas. Jalil, Sadir, Vidal, Jaldo y Pullaro piden competir por separado, una "competencia acordada" para preservar el electorado que no comparten con La Libertad Avanza. La reforma constitucional de Salta limita a Sáenz a dos mandatos y su tercer período depende de la Justicia provincial. El gobernador pide que, en caso de que logre una nueva postulación, los violetas bajen a la legisladora María Emilia Orozco, referente local libertaria patrocinada por el pintoresco magnate Alfredo Olmedo.

La góndola de ofertas también exhibió fondos frescos, proyectos RIGI de aprobación exprés y participación en privatizaciones, parte de la caja que el Gobierno se reservó para el año electoral.

Billetera que disciplina

Un número que ordena la relación con los gobernadores está incluido en el Presupuesto 2027. Un artículo de Gabriel Sued en El Destape detalla que la jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro, pasa de 5,6 a 14,8 billones de pesos, un salto real de 120% en año electoral. Más de la mitad, 7,7 billones, queda bajo el rótulo Otras asistencias financieras, un paraguas sin programas ni metas. Con 1,9 billones de ATN sin distribución prevista, la Casa Rosada dispondrá de 9,6 billones, unos 6.400 millones de dólares, de uso discrecional.

Un dato de contexto explica la eficacia del método. Según el CEPA, los recursos nacionales girados a las provincias cayeron 11,6% con Milei, y más de la mitad de los distritos perdió recaudación propia, 7,3% en promedio. Entre enero y septiembre, el Gobierno repartió 184.000 millones de pesos en ATN entre 15 provincias: Misiones recibió 25.000 millones, Corrientes 19.000, Catamarca 18.500 y Salta 18.000.

Con ese colchón, el oficialismo se entusiasma con completar la triple corona que se trazó en París: blindar el DNU, suspender las PASO y aprobar el Presupuesto. Desde la Casa Rosada dejan trascender que podrían reunir los votos en el Senado para suspender las primarias antes de fin de año.

La economía con números en rojo

El jueves el INDEC publicó datos que describen el terreno de 2027. La industria usó 58,5% de su capacidad instalada en agosto, contra 59,6% un año antes. El promedio esconde el desplome de los bienes durables: la metalmecánica, sin automotrices, trabajó al 35,9%, frente a 44,6% de agosto de 2025, y la industria automotriz al 46,2%, frente a 53,3%. La maquinaria agropecuaria cayó 37,9% y los electrodomésticos, 28%. Solo la refinación de petróleo, con 88,8%, y la química, con 65,2%, mejoraron.

Los precios tampoco dan respiro. Eco Go registró en la segunda semana de octubre una suba de 1,03% en alimentos, la mayor desde mayo. La consultora proyecta 1,8% para el mes, con alimentos en 2,4%.

Informe CIFRA-CTA

La economía de bolsillo va de mal en peor. La remuneración al trabajo asalariado representó 42,9% del valor agregado en el segundo trimestre, 2,43 puntos menos que un año atrás y lejos del 49,9% de 2017. El excedente de explotación de las empresas subió de 41,9% a 44,7%. Los asalariados registrados sumaron 10.880.000, 101.000 menos que hace un año. Los asalariados no registrados, 5.601.000, y los cuentapropistas -6.085.000- suman 11.686.000, más que todo el empleo formal asalariado. El cuadro coincide con el que el gobernador Axel Kicillof describió tras una reunión con pymes del entramado productivo provincial: puestos que se pierden, informalidad que crece y familias que se endeudan para comer.

Informe CIFRA-CTA

El informe de coyuntura N.º 50 del CIFRA, de Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti, detalla la escenografía sobre la que se montará el teatro electoral. La actividad se contrajo 4,1% entre diciembre de 2025 y julio de 2026 y la inversión fija acumula una caída de 12,4%, con una tasa de 16,5% del PBI. El trabajo se achica y el dinero se va: la formación de activos externos superó los 18.700 millones de dólares en ocho meses. El salario real cayó 12,6% desde noviembre de 2023 y el empleo asalariado perdió 370.000 puestos. La morosidad de las familias con entidades financieras llegó a 12,9% en julio. Para 2027, los vencimientos del Estado suman 40.700 millones de dólares y el programa financiero exhibe una brecha de 22.700 millones, según el CIFRA.

Informe CIFRA-CTA

Los números de Milei

La encuesta de QMonitor, con 1.650 casos relevados entre el 5 y el 28 de septiembre y un margen de error de 2,4 puntos, ordena la aritmética presidencial. En primera vuelta, Milei y Kicillof empatan en 31%. En el balotaje, el Presidente lidera por 42% a 41%, una diferencia menor al error. Su aprobación es de 35%, con 61% de desaprobación, y entre los propios libertarios bajó de 100% a 84%.

Los pisos pesan más que los techos. Milei y Kicillof tienen el mismo núcleo duro, 25%, y rechazos totales de 56% y 53%. Además, 54% votaría a alguien que no le gusta del todo si eso sirve para derrotar al que menos quiere, diez puntos más que en mayo.

El cálculo de Axel

Kicillof cuenta el tiempo. El 19 de septiembre, en Avellaneda, ante más de 30 mil personas, pidió que cuenten con él para cambiar el rumbo económico. Desde entonces, su entorno insiste en que las candidaturas se discuten en 2027. Carlos Bianco dijo a Cenital que se verá el año próximo quién convocó más y quién representa más. En su entorno pesa un antecedente: en septiembre de 2022 Horacio Rodríguez Larreta aparecía como el próximo presidente y ni siquiera superó las primarias a la hora de la verdad. Cerca del gobernador se preocupan por el Efecto Larreta: un candidato que se quema por exposición anticipada.

Mientras posterga el lanzamiento, el gobernador gasta suela. Como detalló Belén Bartoli, recorrió al menos una vez casi la mitad del país, con Córdoba, Santa Fe y Chaco como destinos frecuentes, y cuenta con una mesa política de una docena de dirigentes que incluye a Andrés Larroque, Gabriel Katopodis y Fernando Espinoza. Esta semana sumó las adhesiones del diputado mendocino Martín Aveiro y del intendente cordobés Edgar Bruno. El miércoles recorrió La Cava con Juan Grabois y el sábado será el único orador del acto del PJ bonaerense en La Matanza.

El armado tiene una intención manifiesta, aunque no declarada: ser el soporte de una eventual candidatura por afuera de la estructura partidaria, en caso de que el Congreso suspenda las PASO y el PJ se incline por una interna partidaria tradicional. En La Plata creen que sin primarias, la única chance de ganarle a Milei es una lista de unidad. Con ese diagnóstico, la estructura territorial opera como seguro: llegar a marzo con intendentes, gremios y casas del MDF en cada provincia.

Las cuentas de Cristina

La ex presidenta espera a Ginebra. El Comité de Derechos Humanos de la ONU sesiona entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre, y sus abogados, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, piden suspender la inhabilitación perpetua para que pueda competir en 2027. El antecedente es Lula en 2018, con una diferencia: el brasileño aún tenía instancias judiciales y Cristina agotó las argentinas. Bianco recordó que un dictamen del Comité no es vinculante para la Justicia local. El cristinismo sostiene que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene jerarquía constitucional. En su entorno descartan que Cristina se inscriba en las PASO para retirarse después.

Si el fallo no llega, el entorno promete que Cristina va a jugar a ganar con un candidato propio, nominación que no contempla a Kicillof. Los nombres que circulan son tres. Sergio Massa quiere ser, en sus palabras, "el arquitecto de la unidad". En el entorno de Kicillof aseguran que Gerardo Zamora desmintió por WhatsApp que trabaje una candidatura. Sergio Uñac se lanzó el martes con un video: "Quiero ser presidente". Grabois lo descartó: "Si Cristina no es la candidata, es obvio que el candidato es Axel". Del cristinismo llega la advertencia contraria: sin PASO y sin consenso, el peronismo marcha hacia un "escenario a la peruana".

Las cuentas se acumulan sobre un calendario electoral que ya corre contrarreloj. En febrero, en Neuquén, se inicia una secuencia de comicios desdoblados pero encadenados que desembocará en las presidenciales de octubre con el mapa político a medio armar. El otro país, el de los bolsillos flacos y las vidas laceradas por la motosierra, decidirá en la calle y con los votos la bifurcada entre la crueldad recargada o la reconstrucción de un país para todos.