El Clío federal 2027: así es el armado del MDF en Argentina

El 22 de febrero de 2025, Axel Kicillof lanzó formalmente el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), una corriente dentro del peronismo que busca "ampliar" y sumar nuevos espacios de cara a las elecciones del 2027. En ese sentido, el último año y medio los dirigentes que forman parte del armado político del MDF comenzaron a visitar las provincias y a sembrar alianzas estratégicas. Córdoba, Santa Fe y Chaco fueron los territorios que más visitaron, y le siguen muy de cerca Corrientes y Entre Ríos.

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La mesa política está conformada por una docena de dirigentes: Andrés Larroque, Carlos Bianco, Gabriel Katopodis, Javier Alonso, Javier Rodríguez, Cristina Álvarez Rodríguez, Verónica Magario, Jorge Ferraresi, Julio Alak, Mario Secco, Fernando Espinoza, Julio Pereyra y Alberto Descalzo.

El gobernador bonaerense visitó, al menos una vez, Córdoba, Chubut, Santa Fe, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, La Rioja, Formosa y Corrientes. Recorrió casi la mitad del país. En todos los encuentros hubo firma de convenios de gestión y, en varios de ellos, mantuvo conversaciones con los gobernadores - afines o no a su fuerza - e intendentes del peronismo. De esta manera, se reunió con el chubutense Ignacio Torres (PRO), el santafesino Maximiliano Pullaro (UCR), el misionero Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia Social), el correntino radical Juan Pablo Valdés, y los peronistas Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfran (Formosa). Con el cordobes Martín Llaryora (PJ) y el macrista Rogelio Frigerio (Entre Ríos) no hubo foto, aunque sí mantiene un diálogo fluido.

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El armado federal por lo bajo

Andrés “Cuervo” Larroque es uno de los armadores principales del MDF dentro de la provincia de Buenos Aires y fuera de ella. El ex Cámpora tiene su propio espacio "La Patria es el Otro" y milita la candidatura de Kicillof para la presidencia en 2027. En Santa Fe formó parte de la reunión con Maximiliano Pullaro en la firma de convenios de seguridad en 2024. El mismo año participó en La Rioja de la jura de la nueva Constitución y firmó un convenio con Ricardo Quintela. En diciembre de 2025, firmó un acuerdo de cooperación con el gobernador Gildo Insfrán.

Este año acompañó al Gobernador a las provincias y, en Cosquín, Córdoba capital y La Falda, estuvo en actividades políticas, sindicales, universitarias y de gestión. En Corrientes fue el encargado de gestar diferentes reuniones con intendentes y representantes gremiales. Larroque contó a El Destape cómo son las recorridas junto al mandatario: "la gente es muy cálida, lo abraza y lo besa... Él llama la atención en las capitales provinciales y en los pueblos, en todas las clases sociales".

A modo de ejemplo contó que "en Colonia Benítez, Chaco, el intendente estaba sorprendido por la convocatoria debajo de la lluvia. En Resistencia fueron 40 de los 44 intendentes. En la vigilia de Río Grande (Tierra del Fuego) Axel estuvo saludando familiares de veteranos hasta las 2 de la mañana".

Gabriel Katopodis, ex ministro de Infraestructura nacional y con el mismo cargo en la Provincia, es otro que recorre las ciudades y mantiene reuniones con intendentes e intendentas del peronismo. Estuvo en Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y acompañó al mandatario en las recorridas oficiales.







Desde su entorno, detallaron a este medio que Katopodis “habla todo el tiempo con intendentes de todas las provincias", ya que "entre 2019 y 2023 hizo viajes constantes a todas las provincias, aún en pandemia" ya que la obra pública "estaba fuera" de los confinamientos por el COVID-19. De esta manera, estuvo en “pueblos y ciudades muy chicas en las que el Estado Nacional nunca había hecho una obra”. En esos lugares, “los intendentes no se olvidan nunca más de esos gestos”, detallaron y remarcaron que dichos vínculos, Katopodis “los mantiene activos”, en pos del armado nacional.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno provincial, es otro dirigente de máxima confianza de Kicillof. Además de viajar en la comitiva oficial, en agosto hizo base en Entre Ríos, más precisamente en la localidad de San José y encabezó un encuentro con dirigentes y militantes. El funcionario estuvo acompañado por el intendente anfitrión, Gustavo Bastián, la jefa comunal de Pueblo San Julián - Estación El Pingo, Laura Rupp y el mandatario de San José de Feliciano, Damián Arévalo. También estuvieron presentes dirigentes con trayectoria como el diputado nacional mandato cumplido, Marcelo Casaretto.

“Tenemos que entender cómo llegamos a esta tragedia, tortura, miseria y castigo que estamos teniendo los argentinos que se llama Milei” dijo Bianco en el plenario y agregó que llegó a territorio entrerriano “para plantear lo que venimos haciendo, este proceso de construcción política que nos planteó el gobernador”.

El ministro de Trabajo, Walter Correa, es otro dirigente por demás activo en las visitas a las provincias. Además de haber acompañado a la comitiva oficial el 2 de abril en Tierra del Fuego y Ushuaia, el 8 de mayo en Córdoba y el 3 de junio en Corrientes; el sindicalista metió encuentros con miras a robustecer los vínculos gremiales con el MDF. Así, el 31 de julio estuvo en Entre Ríos en el Encuentro de la Militancia de Concordia. El 18 de agosto pasado formó parte del acto de normalización de la CGT en Chaco, una semana después visitó San Juan y se reunió con José Luis Gioja y Héctor Dáer.

El 5 de septiembre participó de la semana de la pastoral social en Córdoba, y el 11 estuvo con dirigente de la UOM en Villa Constitución, Santa Fé. Este fin de semana, Walter Correa hará base en el norte argentino - territorio adverso al peronismo - y mantendrá reuniones con sindicatos de Salta y Jujuy. Ambas provincias aún no fueron visitadas por Kicillof.

La Jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, tuvo reuniones con espacios afines al MDF en Córdoba, Chaco y Corrientes. El 5 de septiembre pasado participó en Córdoba de reunión con referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) El 17 del mismo mes, inauguró la Casa Peronismo con Axel – MDF en tierras correntinas. Además estuvo en la sede de ATSA y habló de empleo y salarios con los dirigentes presentes.

Los ministros, Javier Alonso (Seguridad) y Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) estuvieron en Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Misiones. En varias de las visitas formaron parte de la comitiva oficial del mandatario. En tanto, la vicegobernadora Verónica Magario, es otra dirigente que recorrió parte del centro y norte de la Argentina. Además, recibió en su despacho a diputadas y senadoras de Mendoza para "fortalecer el federalismo" con proyectos que "se adapten a las realidades de nuestros territorios".

La pata comunal

Finalmente, los exintendentes de Avellaneda -Jorge Ferraresi-, Florencio Varela -Julio Pereyra- e Ituzaingó -Alberto Descalzo-, y los jefes comunales de La Plata, Julio Alak, Ensenada, Mario Secco, y La Matanza, Fernando Espinoza, también arman y caminan las provincias con miras a un armado federal de Axel Kicillof.

Espinoza, además de presidir la Federación Argentina de Municipios (FAM), gobierna la ciudad más grande de la Argentina. La FAM es la plataforma que utiliza para fortalecer el vínculo con sus pares en las distintas provincias. Jorge Ferraresi, en uso de licencia de su distrito, es otro que arma para Kicillof. Julio Alak, Mario Secco, Julio Pereyra y Alberto Descalzo, cierran la mesa política del MDF y trabajan en tándem armando espacios afines en distintas provincias del país.